Политика
Газета.RuПесков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что транзит возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
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Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Политика
Эрдоган пригрозил закрыть американскую авиабазу Инджирлик
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США.
Политика
Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб
Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
Общество
Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Происшествия
В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки
Неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, розыском злоумышленников занимаются сотрудники полиции, сообщил глава районной администрации Ахмед Льянов.
Политика
Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа
Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
Политика
Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Авто
«Подогретый» китайский кроссовер: стартовали продажи Haval H6 GT
На рынок Китая вышла самая мощная модификация кроссовера Haval H6 с нескромным обозначением GT.
Здоровье
Врачи назвали продукты, образующие камни в почках
Есть несколько главных причин, почему в почках образуются камни.
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
Путин осмотрел грузовики нового поколения на заводе «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин посетил завод автоконцерна «КамАЗ», который в этом году отмечает 50-летие.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой
Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
Общество
Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике
На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Футбол
Паредес забил первый гол за «ПСЖ»
Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес стал автором забитого мяча в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (в данный момент счёт 1:0, идёт первый тайм).
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Авто
Представлен новый Mercedes-Benz GLA
Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
Общество
Учительница отрезала школьнику челку во время урока
В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Ян вызвал на поединок обладателя титула UFC Сехудо
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян заявил, что хотел бы провести поединок против американца Генри Сехудо, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Общество
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Гаджеты
Килограммовые ноутбуки LG Gram перебрались на 10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake и получили больше памяти
Ведь даже масса самого крупного представителя линейки – 17-дюймового – составляет всего 1,35 кг, а масса младшей 14-дюймовой и вовсе чуть ниже килограмма.
Кино