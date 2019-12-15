Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что транзит возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Общество Минюст предложил изменить правила взыскания долгов Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.

Политика Эрдоган пригрозил закрыть американскую авиабазу Инджирлик Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США.

Политика Оператор «Северного потока – 2» хочет изменить условия прокладки труб Компания Nord stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" у берегов Германии в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.

Происшествия В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки Неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, розыском злоумышленников занимаются сотрудники полиции, сообщил глава районной администрации Ахмед Льянов.

Политика Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.

Политика Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.

Шоу-бизнес Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.

Футбол Паредес забил первый гол за «ПСЖ» Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес стал автором забитого мяча в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (в данный момент счёт 1:0, идёт первый тайм).

Общество Учительница отрезала школьнику челку во время урока В Волгоградской области в городе Палласовка учительница русского языка отрезала восьмикласснику челку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Единоборства Ян вызвал на поединок обладателя титула UFC Сехудо Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян заявил, что хотел бы провести поединок против американца Генри Сехудо, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.

Гаджеты Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).