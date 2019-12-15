Политика
Газета.RuПесков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что транзит возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
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Космос
На МКС доставили ящик вина
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Общество
Исследование показало, сколько россияне тратят на еду
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
Политика
Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян
Президент Турции Тайип Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Общество
В Германии решили использовать рассол для борьбы с гололедом
По планам пилотного проекта рассола должно хватить на обработку около 1500 километров дорог, что позволит сэкономить примерно 7 тонн соли.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Армия и оружие
Армия Хафтара штурмует Триполи
Ливийская Национальная Армия Халифы Хафтара продолжает наступление в Триполи. В боях применяются артиллерия, боевые самолеты и вертолеты.
Шоу-бизнес
Роман Гриценко дал первое интервью после того, как Ольга Бузова выгнала его из шоу «План Б»
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Футбол
Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Армия и оружие
Зачем Минобороны РФ заказало батискаф для спуска в Марианскую впадину
Кино
Продолжение «Матрицы» выйдет в 2021 году
Сценаристом и режиссером новой «Матрицы» станет соавтор первых трех частей Лана Вачовски, пишет газета «Известия».
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
Депутат Госдумы назвал «угробищным позорищем» логотип празднования 75-летия Победы
Депутат Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков (член фракции «Единая Россия») назвал «дрянью и угробищным позорищем» логотип 75-летия Победы.
Шоу-бизнес
Мадонна была замечена в компании нового бойфренда
Мадонна была замечена в компании нового бойфренда.
Экономика
FESCO планирует продать зерновой бизнес
Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец Ross.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Футбол
Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Технологии
«Яндекс» разработал прототип лидара для беспилотников, который на 50% дешевле аналогов
"Яндекс" разработал прототип и начал тестирование лидара - самого дорого сенсора, имеющегося в беспилотных автомобилях.
Космос
Неисправный туалет на МКС починили
Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.
Гаджеты
В России начинаются продажи самого крутого смартфона Xiaomi 2019 года
Завтра, 16 декабря, в России стартуют продажи смартфона Xiaomi Mi Note 10.