Политика

Газета.RuГазета.RuПесков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что транзит возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
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Песков назвал условие транзита газа через Украину

РИА Новости12:34

Песков назвал условие транзита газа через Украину

РБК11:14

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Телеканал 360°08:00

Кремль назвал условие сохранения транзита газа через Украину

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Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

ТАСС09:03

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Известия08:18

Песков назвал условие продления транзита газа через Украину

RT на русском10:55
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Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
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Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян

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Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
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Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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По планам пилотного проекта рассола должно хватить на обработку около 1500 километров дорог, что позволит сэкономить примерно 7 тонн соли.
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Армия Хафтара штурмует Триполи

Ливийская Национальная Армия Халифы Хафтара продолжает наступление в Триполи. В боях применяются артиллерия, боевые самолеты и вертолеты.
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Роман Гриценко дал первое интервью после того, как Ольга Бузова выгнала его из шоу «План Б»

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В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
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Российский самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

Lenta.ru 07:06
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Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Общество

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
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В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

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Депутат Госдумы назвал «угробищным позорищем» логотип празднования 75-летия Победы

Депутат Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков (член фракции «Единая Россия») назвал «дрянью и угробищным позорищем» логотип 75-летия Победы.
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Мадонна была замечена в компании нового бойфренда

Мадонна была замечена в компании нового бойфренда.
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FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
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Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец Ross.
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Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
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Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

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«Яндекс» разработал прототип лидара для беспилотников, который на 50% дешевле аналогов

"Яндекс" разработал прототип и начал тестирование лидара - самого дорого сенсора, имеющегося в беспилотных автомобилях.
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Неисправный туалет на МКС починили

Сломавшийся туалет в американском сегменте Международной космической станции (МКС) починили, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА.
Газета.Ru 13 декабря в 02:51
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