Политика
Газета.RuПесков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что транзит возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
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Экономика
Правительство расширит план по приватизации госкомпаний
Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий.
Политика
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
Экономика
Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей
Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Политика
Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе
Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд за счет Niva в России
Напомним, в течение первой половины следующего года "GM-АвтоВАЗ" будет по-прежнему выпускать и продавать внедорожники Niva под маркой Chevrolet, а впоследствии модель полностью переведут на "шильдики" LADA.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»
Технологии
Яндекс удешевит производство беспилотных автомобилей
Как стало известно, российская компания Яндекс разработала полноценный прототип лидара — самого дорого сенсора в беспилотных автомобилях, занимающегося сканированием пространства с помощью лазерных лучей — а также начала его тестирование.
Политика
Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
Общество
Овнов ждёт эмоциональная встряска, а у Водолеев изменится личная жизнь
Первоисточник публикует гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник. Овен День эмоциональных потрясений.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Здоровье
Что будет, если есть по 2 яйца в день
Ученые из Америки в результате проведенных исследований доказали, что употребление 2-3 яиц в пищу каждый день на завтрак способствует похудению, но только если соблюдать низкокалорийную диету.
Происшествия
Дрифтер сломал новогоднее украшение во Владивостоке
Житель Владивостока, устроивший дрифт вокруг новогодней елки, не справился с управлением и повредил праздничные украшения.
Гаджеты
Amazfit перестанут быть только умными часами и фитнес-трекерами
В этом году Huami представила семь новых носимых устройств под брендом Amazfit – это или умные часы, или фитнес-трекеры.
Кино
Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом
На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Политика
Косачев прокомментировал призыв объявить все Курилы частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказался по поводу призыва главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с РФ все Курильские острова японской территорией.