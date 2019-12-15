Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что транзит возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

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