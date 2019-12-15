Политика

Газета.RuГазета.RuПесков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что транзит возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".
Читать в источнике
Комментировать323

Подробнее о событии

Посол ЕС в России объяснил поддержку Украины в вопросе транзита газа

Известия18:55

В Кремле назвали условия транзита газа через Украину

РЕН ТВ16:45

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Телеканал 360°08:00

Песков назвал условие транзита газа через Украину

РБК11:14

Песков назвал условие продления транзита газа через Украину

RT на русском10:55

Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

ТАСС09:03

Песков назвал условие транзита газа через Украину

РИА Новости12:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
Политика

Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
RT на русском 17:20
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
Единоборства

Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми

В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
ГЛАС.RU 00:59
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Lenta.ru 14:19
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.
RuNews24.ru вчера в 13:41
Политика

Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от экс-директора ФБР Джеймса Коми за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.
РИА Новости 17:29
Армия и оружие

США до конца года могут испытать две новые ракеты средней дальности

РЕН ТВ 16:25
Культура

Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках

Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.
РБК 16:41
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru 13:21
Технологии

«Яндекс» разработал бюджетный аналог самого дорогого сенсора для беспилотников

Компания «Яндекс» разработала прототип лидара, который является самым дорогим сенсором в беспилотных автомобилях и необходим для сканирования пространства с помощью лазерных лучей.
Невские Новости 17:00
Политика

Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Lenta.ru 18:49
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Футбол

Депай и Рен-Аделаид получили травмы крестообразных связок

Как сообщается на официальном сайте "Лиона", у капитана команды полузащитника Мемфиса Депая разрыв передней крестообразной связки левого колена, а у другого хавбека Жеффа Рен-Аделаида – разрыв передней крестообразной связки правого колена.
РИА Новости 16:49
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Политическая Экспертиза 13 декабря в 01:25
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Политика

Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
Известия 18:28
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости вчера в 01:12
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Теннис

Медведев выиграл турнир в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев одолел итальянца Фабио Фоньини в финальном матче выставочного турнира в Саудовской Аравии.
ProstoProSport вчера в 11:10
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Игры

Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Astera 13 декабря в 05:48
Кино

В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»

В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
CyberSport.ru 13 декабря в 04:47
Кино

Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
Piter.tv 13 декабря в 09:11
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Авто

Honda представит в России обновленный CR-V

Car.ru 06:52
Политика

Посол ЕС в России назвал условия улучшения двусторонних отношений

Эдерер указал, что реализация Минских соглашений, решение газового вопроса, станут залогом улучшения отношений РФ и ЕС.
Известия 18:51
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245

Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Sport24.ru вчера в 22:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное