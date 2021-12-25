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Песков рассказал о графике международных поездок Путина на 2022 год

Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине — пока единственная поездка на 2022 год в графике президента России Владимира Путина, но планируются международные контакты в РФ.
Известия
«Зато будут разные международные контакты у нас в России», — добавил официальный представитель Кремля.
Говорит Москва
В ходе итоговой пресс-конференции российский президент назвал решение США и ряда других стран бойкотировать Олимпиаду в Пекине ошибочным.
ТК Звезда
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
ТАСС

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Песков: поездка Путина в Пекин на ОИ — пока единственная в графике на 2022 год
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Песков: до открытия ОИ у Путина не запланированы международные поездки
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