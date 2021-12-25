ИзвестияПесков рассказал о графике международных поездок Путина на 2022 годОткрытие зимних Олимпийских игр в Пекине — пока единственная поездка на 2022 год в графике президента России Владимира Путина, но планируются международные контакты в РФ.Известия«Зато будут разные международные контакты у нас в России», — добавил официальный представитель Кремля.Говорит МоскваВ ходе итоговой пресс-конференции российский президент назвал решение США и ряда других стран бойкотировать Олимпиаду в Пекине ошибочным.ТК ЗвездаОлимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияRT на русскомМатч ТВЯмал-МедиаЦарьградТК ЗвездаРБКФАНREGNUMНТВПолитическая ЭкспертизаLife.ruРЕН ТВЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииПесков: поездка Путина в Пекин на ОИ — пока единственная в графике на 2022 годRT на русскомвчера в 12:02У Путина не запланированы международные поездки до открытия Олимпиады в ПекинеТАССвчера в 12:27Песков: открытие Олимпиады в Пекине — первая запланированная поездка Путина в 2022 годуРИА Новостивчера в 12:10Песков: до открытия ОИ у Путина не запланированы международные поездкиREGNUMвчера в 12:07Песков рассказал о графике зарубежных поездок ПутинаВзгляд.рувчера в 12:30Песков рассказал о графике международных поездок Путина на 2022 годИзвестиявчера в 11:50Песков: У Путина не запланированы международные поездки до открытия ОИРЕН ТВвчера в 11:48Показать ещёОценить140Поделиться