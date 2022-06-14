Россия в настоящее время находится в нелегкой ситуации из-за вызванной антироссийскими санкциями стран Запада экономической войны, но занимается поиском новых путей взаимодействия с дружественными государствами.
В мае потребление листового стекла в России сократилось, прежде всего из-за снижения объемов строительства, заявил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн на форуме в рамках выставки «Мир стекла» в начале июня.
Вооруженные силы ДНР и РФ в ходе разминирования и зачистки катакомб на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе регулярно находят по одному-два бойца батальона «Азов», которые не сдались в плен 20 мая.