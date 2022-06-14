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Песков рассказал о поисках новых путей взаимодействия РФ с дружественными странами

Россия в настоящее время находится в нелегкой ситуации из-за вызванной антироссийскими санкциями стран Запада экономической войны, но занимается поиском новых путей взаимодействия с дружественными государствами.
Аргументы и Факты
Пресс-секретарь указал, что "неминуемо ослабевает роль резервных валют, роль доллара, роль евро, многие страны теряют доверие к юридическим, финансовым системам".
ТАСС
Как сообщалось ранее сегодня, Песков сделал заявление о том, что все попытки вытолкнуть Россию из международной жизни бесперспективны.
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Комсомольская правда

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Песков рассказал о поисках новых путей взаимодействия РФ с дружественными странами
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