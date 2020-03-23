Коронавирус
Газета.RuПесков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, президент живет в государственных резиденциях, а не в своей квартире.
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Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Общество
«Нарастание домашнего насилия неизбежно»: к чему приведет самоизоляция
"Газета.Ru" поговорила с директором центра по предотвращению насилия "Анна" Мариной Писклаковой-Паркер о том, как же сейчас обстоят дела с домашним абьюзментом в России.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Общество
ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
В России появятся новые дорожные камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Общество
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Общество
Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей
Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Общество
В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Политика
Зеленский перенес весенний призыв в армию
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение перенести весенний призыв на срочную службу в армии.
Общество
Получен результат первого теста на коронавирус у Ангелы Меркель
Берлин, 23 марта 2020, 19:59 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус был получен по результатам первого теста на коронавирус у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Шоу-бизнес
Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком
Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
Общество
Врач тульского «Арсенала» дал несколько советов по профилактике коронавируса
Врач Тульского "Арсенала" в интервью "Чемпионату" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
Общество
СК начал проверку из-за распространения фейков о коронавирусе
Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заразившихся в стране коронавирусом COVID-19.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Общество
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Футбол
Карпин, Месси и Буффон помогут ФИФА и ВОЗ в борьбе с коронавирусом
ФИФА и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусом объявили о старте информационной кампании при участии всемирно известных футболистов.
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Авто
УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Космос
Приближающийся к Земле астероид показали на видео
Астрономы из проекта Vitrual Telescope показали на видео крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приближается к Земле, сообщает портал Space.com.
Происшествия
Паника и пандемия: что на самом деле происходит на Украине
Количество инфицированных новым коронавирусом к ночи 22 марта на Украине достигло 73 человек, сообщил украинский Минздрав.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом
Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.