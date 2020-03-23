Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, президент живет в государственных резиденциях, а не в своей квартире.

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Шоу-бизнес Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.

Общество «Нарастание домашнего насилия неизбежно»: к чему приведет самоизоляция "Газета.Ru" поговорила с директором центра по предотвращению насилия "Анна" Мариной Писклаковой-Паркер о том, как же сейчас обстоят дела с домашним абьюзментом в России.

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».

Общество Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.

Общество В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.

Политика Зеленский перенес весенний призыв в армию Президент Украины Владимир Зеленский принял решение перенести весенний призыв на срочную службу в армии.

Общество Получен результат первого теста на коронавирус у Ангелы Меркель Берлин, 23 марта 2020, 19:59 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус был получен по результатам первого теста на коронавирус у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Общество СК начал проверку из-за распространения фейков о коронавирусе Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заразившихся в стране коронавирусом COVID-19.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Политика Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука» Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Авто УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.

Космос Приближающийся к Земле астероид показали на видео Астрономы из проекта Vitrual Telescope показали на видео крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приближается к Земле, сообщает портал Space.com.