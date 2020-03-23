Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, президент живет в государственных резиденциях, а не в своей квартире.
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Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Ведомости06:23

Кремль заявил о нераспространении на Путина рекомендации оставаться дома

РБК06:20

Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса

Lenta.ru06:59

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Газета.Ru06:14

Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции Путина

РИА Новости05:53

В Кремле заявили, что призыв оставаться дома на Путина не распространяется

Интерфакс05:52

Кремль не планирует массовых мероприятий с участием Путина

ТАСС05:42
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Экономика

Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»

Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Новый Век 10:35
Шоу-бизнес

Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
РИА Новости 14:38
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ 14:00
Общество

«Нарастание домашнего насилия неизбежно»: к чему приведет самоизоляция

"Газета.Ru" поговорила с директором центра по предотвращению насилия "Анна" Мариной Писклаковой-Паркер о том, как же сейчас обстоят дела с домашним абьюзментом в России.
Газета.Ru 15:47
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

В России появятся новые дорожные камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Автоновости дня 01:45
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес

Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
StarHit.ru 10:32
Общество

Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад

Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд.
Lenta.ru 14:52
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Давыдов.Индекс 15:04
Общество

Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
РБК 14:49
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Общество

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
РИА Новости 09:41
Политика

Зеленский перенес весенний призыв в армию

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение перенести весенний призыв на срочную службу в армии.
Вести.Ru 15:01
Общество

Получен результат первого теста на коронавирус у Ангелы Меркель

Берлин, 23 марта 2020, 19:59 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус был получен по результатам первого теста на коронавирус у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
REGNUM 12:59
Шоу-бизнес

Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
КП - Пермь 06:55
Общество

Врач тульского «Арсенала» дал несколько советов по профилактике коронавируса

Врач Тульского "Арсенала" в интервью "Чемпионату" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
Тульская пресса 13:26
Общество

СК начал проверку из-за распространения фейков о коронавирусе

Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заразившихся в стране коронавирусом COVID-19.
Парламентская газета 11:50
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Общество

ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Российская газета 13:24
Политика

Четырнадцатый российский военный самолет отправился в Италию

Газета.Ru 13:06
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Футбол

Карпин, Месси и Буффон помогут ФИФА и ВОЗ в борьбе с коронавирусом

ФИФА и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусом объявили о старте информационной кампании при участии всемирно известных футболистов.
Sport24.ru 13:24
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 11:53
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня вчера в 11:05
Космос

Приближающийся к Земле астероид показали на видео

Астрономы из проекта Vitrual Telescope показали на видео крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приближается к Земле, сообщает портал Space.com.
ФАН вчера в 04:54
Происшествия

Паника и пандемия: что на самом деле происходит на Украине

Количество инфицированных новым коронавирусом к ночи 22 марта на Украине достигло 73 человек, сообщил украинский Минздрав.
Украина.ру 10:35
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом

Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Mockva.ru 11:20
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Радио Зенит 05:06
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