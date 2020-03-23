Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, президент живет в государственных резиденциях, а не в своей квартире.

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