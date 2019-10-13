Политика

РБКРБККремль объяснил предпочтения Путина при выборе мест для отдыха

Глава государства несколько раз ездил в отпуск и на выходные в Сибирь. В Туве и Хакасии он ловил рыбу, в Иркутской области охотился. В 2007 году Путин вместе с князем Монако Альбером II сплавлялся по Енисею, а в 2011-м вместе с Дмитрием Медведевым рыбачил в Астраханской области.
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Кремль объяснил предпочтения Путина при выборе мест для отдыха

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