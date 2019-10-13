Политика
РБККремль объяснил предпочтения Путина при выборе мест для отдыха
Глава государства несколько раз ездил в отпуск и на выходные в Сибирь. В Туве и Хакасии он ловил рыбу, в Иркутской области охотился. В 2007 году Путин вместе с князем Монако Альбером II сплавлялся по Енисею, а в 2011-м вместе с Дмитрием Медведевым рыбачил в Астраханской области.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Происшествия
Вора в законе Андрея Неделю признали «гадом» и жестоко избили
Вора в законе Андрея Неделю признали "гадом" и жестоко избили Криминального авторитета развенчали в Киеве.
Экспресс газета 08:07
Политика
Саудовская Аравия отвергла причастность к атаке на иранский танкер
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море.
Известия 09:03
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о симптомах раковых заболеваний
Известный врач Александр Мясников сообщил, что боли в какой-либо области тела не являются показателем развития онкологического заболевания.
ФАН 11:07
Музыка
Группа «Кино» выступит спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 04:04
Футбол
Сборная России объявила состав на матч с Кипром
Сборная России по футболу определилась со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра.
Газета.Ru 10:49
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Футбол
Сборная Бельгии обыграла команду Казахстана
Сборная Бельгии одержала 8 побед в 8 матчах, набрала 24 очка и возглавляет турнир в группе I. У занимающей второе место сборной России 18 очков в 7 встречах.
Вести.Ru 10:58
Армия и оружие
Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования
Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
Наша версия 07:48
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Политика
В Калмыкии прошел митинг против всех глав, даже бывшего
ФедералПресс 06:57
Авто
Кондиционер осенью: массовое заблуждение водителей
Минимальная температура функционирования компрессора кондиционера: 1°C. Будет 0°C – и компрессор не включится.
За рулем 08:09
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Новые автомобили вчера в 11:37
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Гаджеты
Браслет Honor Band 5 продадут за 100 рублей
15 октября в 11 часов можно будет купить фитнес-браслет HONOR Band 5 всего за 100 рублей.
ITZine.ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Авто
Стартовало производство Nissan Juke нового поколения
Напомним, что новое поколение компактного кроссовера Nissan Juke было разработан и спроектировано полностью специалистами марки в Великобритании, с европейским дизайном автопроизводителя и команды R & D в Паддингтон, Лондон и Крэнфилде, Бедфордшире.
SpeedMe 10 октября в 09:23
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Каширой
В результате лобового столкновения ВАЗа и Hyundai погибли пять человек, еще пять получили травмы.
ФедералПресс вчера в 22:38