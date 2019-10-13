Политика
РИА НовостиПесков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они любовались красотой сибирской тайги, собирали грибы и ягоды.
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Армия и оружие
Путин рассказал об уникальности российского гиперзвукового оружия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое, ученые работают над этим.
РИА Новости вчера в 05:52
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Гаджеты
Начались продажи телефонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Официальное начало продаж новых мобильных устройств моделей Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL произошел недавно.
iReactor вчера в 01:58
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Общество
В России завершается переход на цифровое телевещание
РИА Новости вчера в 21:49
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
В Екатеринбурге большинство участников опроса по выбору места для строительства храма проголосовали за Приборостроительный завод.
REGNUM вчера в 23:32
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru 12 октября в 15:37
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль вчера в 05:06
Театры
Участницы чемпионата мира пришли на балет в Бурятский оперный театр
Байкал-Daily вчера в 22:58
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Футбол
Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия вчера в 14:19
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Наука
Химики изучили свойства стабильных свободных радикалов
Ученые Томского политехнического университета изучают свойства реакции вердазильных радикалов (тетрагидро-1,2,4,5-тетразинилы), которые в перспективе могут расширить научное познание в области органической химии и помочь получить новые материалы.
Индикатор вчера в 10:58
Происшествия
Три человека погибли при столкновении иномарки со столбом в Юбилейном
В результате столкновения погибли три человека. Их личности и возраст уточняются. Тела оказались зажаты в искореженной машине.
Версия-Саратов вчера в 22:46
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.
Известия 12 октября в 19:37
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Футбол
Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.
Спорт-Экспресс вчера в 16:07
Армия и оружие
Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку
Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Космос
Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос
«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Ридус 11 октября в 11:45
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru вчера в 11:18
Политика
Какие вопросы обсудят президент России и король Саудовской Аравии в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин 14 октября прибудет с государственным визитом в Саудовскую Аравию, где проведёт переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.
RT на русском 00:00
Политика
Митинг против нового мэра города прошел в Элисте
Эхо Москвы вчера в 23:02
Наука
Раковые клетки гибнут от быстрого деления
МедиаПоток 11 октября в 05:59
Футбол
Уэльс — Хорватия 1:1
В матче восьмого тура группы Е отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Уэльса дома сыграла вничью с Хорватией 1:1.
Советский спорт вчера в 16:45
Происшествия
Пойманный на Кипре алтайский насильник был героем видеоблога
Алтапресс вчера в 04:51
Кино
Советский фильм «Вий» вошел в топ 100 лучших хорроров
Культуромания вчера в 10:54
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