Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они любовались красотой сибирской тайги, собирали грибы и ягоды.
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Кремль объяснил предпочтения Путина при выборе мест для отдыха

РБКвчера в 08:23

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

РИА Новостивчера в 07:18

Песков рассказал о предпочтениях Путина на отдыхе

Известиявчера в 07:52

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

RT на русскомвчера в 07:49

Песков объяснил, почему Путин всегда отдыхает в России

Московский Комсомолецвчера в 07:36

Песков рассказал, почему Путин всегда выбирает места для отдыха в России

ТАССвчера в 08:13

Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

Вести.Ruвчера в 06:47
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Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

РБК вчера в 22:23
Армия и оружие

Путин рассказал об уникальности российского гиперзвукового оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое, ученые работают над этим.
РИА Новости вчера в 05:52
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
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Начались продажи телефонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL

Официальное начало продаж новых мобильных устройств моделей Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL произошел недавно.
iReactor вчера в 01:58
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
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Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Общество

В России завершается переход на цифровое телевещание

РИА Новости вчера в 21:49
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму

В Екатеринбурге большинство участников опроса по выбору места для строительства храма проголосовали за Приборостроительный завод.
REGNUM вчера в 23:32
Футбол

Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Sport24.ru 12 октября в 15:37
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Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль вчера в 05:06
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Участницы чемпионата мира пришли на балет в Бурятский оперный театр

Байкал-Daily вчера в 22:58
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Футбол

Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия вчера в 14:19
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Наука

Химики изучили свойства стабильных свободных радикалов

Ученые Томского политехнического университета изучают свойства реакции вердазильных радикалов (тетрагидро-1,2,4,5-тетразинилы), которые в перспективе могут расширить научное познание в области органической химии и помочь получить новые материалы.
Индикатор вчера в 10:58
Происшествия

Три человека погибли при столкновении иномарки со столбом в Юбилейном

В результате столкновения погибли три человека. Их личности и возраст уточняются. Тела оказались зажаты в искореженной машине.
Версия-Саратов вчера в 22:46
Армия и оружие

Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.
Известия 12 октября в 19:37
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Происшествия

Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Футбол

Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.
Спорт-Экспресс вчера в 16:07
Армия и оружие

Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку

Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Космос

Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос

«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Ридус 11 октября в 11:45
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru вчера в 11:18
Политика

Какие вопросы обсудят президент России и король Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин 14 октября прибудет с государственным визитом в Саудовскую Аравию, где проведёт переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.
RT на русском 00:00
Политика

Митинг против нового мэра города прошел в Элисте

Эхо Москвы вчера в 23:02
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Раковые клетки гибнут от быстрого деления

МедиаПоток 11 октября в 05:59
Футбол

Уэльс — Хорватия 1:1

В матче восьмого тура группы Е отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Уэльса дома сыграла вничью с Хорватией 1:1.
Советский спорт вчера в 16:45
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Пойманный на Кипре алтайский насильник был героем видеоблога

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Советский фильм «Вий» вошел в топ 100 лучших хорроров

Культуромания вчера в 10:54
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