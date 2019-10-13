Глава России Владимир Путин любит отдыхать в России по нескольким причинам, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

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