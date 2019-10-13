Политика

Газета.RuГазета.RuПесков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Глава России Владимир Путин любит отдыхать в России по нескольким причинам, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
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Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
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