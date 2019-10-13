Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они любовались красотой сибирской тайги, собирали грибы и ягоды.
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Кремль объяснил предпочтения Путина при выборе мест для отдыха

РБК08:23

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

РИА Новости07:18

Песков рассказал о предпочтениях Путина на отдыхе

Известия07:52

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

RT на русском07:49

Песков объяснил, почему Путин всегда отдыхает в России

Московский Комсомолец07:36

Песков рассказал, почему Путин всегда выбирает места для отдыха в России

ТАСС08:13

Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

Вести.Ru06:47
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек

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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
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На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»

11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не испытывает проблем во взаимоотношениях с Москвой в связи с военной операцией против сирийских курдов.
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Самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru 15:45
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Новый смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене

Новый смартфон Redmi K20 в очередной раз стал дешевле первоначального ценника.
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Надежда Бабкина рассказала о новых чувствах к молодому возлюбленному

Певица призналась в новых чувствах к своему молодому возлюбленному.
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Технологии

Появилось видео нового саркофага Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета

Европейский банк реконструкции и развития на своей странице в фейсбуке опубликовал ролик, на котором со всех сторон виден новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенном в результате аварии в 1986 году.
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Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11

Предполагается, что глобальную стабильную версию операционной системы MIUI 11 покажут на презентации Redmi Note 8 Pro в Индии 16 октября.
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Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва вчера в 09:21
Наука

Стариков делают слабыми не мышцы, а нервы

Учёные из Огайо доказали, что дело здесь не только в состоянии мышц, но и в нервах.
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Происшествия

В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда вчера в 10:18
Политика

Россия рассматривает возможность поставок ОАЭ самолетов и вертолетов

Россия рассматривает возможность поставок самолетов и вертолетов в Объединенные Арабские Эмираты.
ТАСС 15:54
Политика

Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса

Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
SM News 12:34
Недвижимость

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru 19:23
Происшествия

Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
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Футбол

Бэйл и Модрич получили травмы в матче Уэльс – Хорватия

Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1). Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона.
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Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт

Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.
РБК 19:26
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Половина жителей России старше 30 лет страдают от ожирения

Новый День 11 октября в 03:51
Футбол

Бывшего игрока сборной Колумбии Виафару выдадут США по обвинению в наркотрафике

Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара будет выдан Соединенным Штатам Америки для предъявления обвинений в незаконном обороте наркотиков.
Sports.ru 16:51
Происшествия

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия вчера в 05:11
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В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

Замытые пятна крови обнаружили в Audi Q5 пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной.
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Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
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Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 11 октября в 12:15
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Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

"Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.
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Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
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Путин назвал причину проблем Трампа в отношениях с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в США мешает Дональду Трампу строить отношения с Россией.
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Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ

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Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Экспресс газета 18:00
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