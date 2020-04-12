Мы видели эту критику в адрес президента, но давайте все-таки не забывать, что, наверное, это характерная черта Путина. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам почему, глава государства лично побывал в больнице в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с диагнозом коронавирусная инфекция. По его словам, Путин всегда считает нужным убедиться самому, изнутри, как функционирует система.

Песков рассказал, почему Путин решил приехать в Коммунарку

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