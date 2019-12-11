Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Президент России Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с украинским президентом в главной роли и не планирует этого делать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 11 декабря. Времени на сериалы у главы государства нет, отметил Песков.
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Дмитрий Песков
Я не думаю. Президент не смотрит сериалы, поэтому убежден, что не смотрел, и также убежден, что смотреть не будет, потому что времени у него нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 04:41
с чего всё началось

Песков заявил, что Путин точно не будет смотреть «Слугу народа» с Зеленским в главной роли

Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слуга народа", в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
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