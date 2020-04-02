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Газета.RuГазета.RuНефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

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Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
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Дональд Трамп
Я ожидаю и надеюсь, что они снова будут сокращать по 10 млн барр. и, возможно, значительно больше. Если это произойдет, это будет великолепно для нефтегазовой индустрии.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК 12:39
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп написал
 на своей странице в Twitter, что только что пообщался «со своим другом» Мохаммедом бен Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии, который, в свою очередь, пообщался с российским президентом Владимиром Путиным.
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