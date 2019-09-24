Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смысл слов главы государства Владимира Путина о месте либерализма в мире. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого Путин сказал, что либеральную идею не нужно "уничтожать", так как она перестает доминировать.

Песков разъяснил слова Путина о месте либерализма в мире

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