Политика

Вести.RuВести.RuПесков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»

Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза", — сказал Песков. Она также отметил, что реакция Палестины и ряда арабских государств на "сделку века" говорит о нежизнеспособности плана. "Мы видим реакцию палестинцев.
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Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»

Накануне вслед Лига арабских государств вслед за Палестиной отвергла план, предложенный Трампом. Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.
Вести.Ru05:40

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Песков заявил о расхождении «сделки века» Трампа с резолюциями Совбеза ООН

Интерфакс06:08

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РБК08:18

Песков: «сделка века» не совсем соответствует резолюциям Совбеза ООН на этот счет

ТАСС05:49

Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»

Вести.Ru05:40
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Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

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Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Lenta.ru 02:55
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Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
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РИА Новости вчера в 15:26
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Сыгравшая в фильме «Экипаж» актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
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Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Армия и оружие

В окрестностях Алеппо несколько журналистов получили ранения

Государственное телевидение Сирии сообщило о ранении нескольких журналистов, освещавших операции сирийской армии в окрестностях Алеппо.
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Китайский коронавирус пришел в Россию

Первые случаи заражения новым коронавирусом из Китая выявили в России.
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СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

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Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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В ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека

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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБольше новостей по теме
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