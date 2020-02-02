Политика
Вести.RuПесков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»
Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза", — сказал Песков. Она также отметил, что реакция Палестины и ряда арабских государств на "сделку века" говорит о нежизнеспособности плана. "Мы видим реакцию палестинцев.
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с чего всё началось
Накануне вслед Лига арабских государств вслед за Палестиной отвергла план, предложенный Трампом. Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.Вести.Ru05:40
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Теннис
Джокович выиграл Australian Open
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Стала известна дата переговоров Россия-НАТО в Баку
Российскую сторону представит глава Генштаба ВС России, первый замминистра обороны Валерий Герасимов, со стороны альянса в переговорах примет участие главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.
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Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Сыгравшая в фильме «Экипаж» актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
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Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Армия и оружие
В окрестностях Алеппо несколько журналистов получили ранения
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Здоровье
Китайский коронавирус пришел в Россию
Первые случаи заражения новым коронавирусом из Китая выявили в России.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Футбол
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Наука
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При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
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Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Британия официально вышла из состава ЕС
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины
Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Происшествия
В ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека
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