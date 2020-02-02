Политика
Вести.RuПесков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»
Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза", — сказал Песков. Она также отметил, что реакция Палестины и ряда арабских государств на "сделку века" говорит о нежизнеспособности плана. "Мы видим реакцию палестинцев.
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с чего всё началось
Накануне вслед Лига арабских государств вслед за Палестиной отвергла план, предложенный Трампом. Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.Вести.Ru05:40
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