Политика
КоммерсантъПесков: решение об отставке правительства принял Медведев
Дмитрий Песков добавил, что правительство Дмитрий Медведева дало президенту «карт-бланш на достижение целей национального развития». По его словам, для решения задач, поставленных главой государства, необходимо правительство с максимальной эффективностью, максимальной динамикой и гибкостью в работе.
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Спорт
Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Авто
Назвали авто, которые можно купить по льготным кредитам
Еще россиянам можно взять по льготным ценам корейские автомобили Hyundai и Kia: "четырехдверки" Solaris, Rio, вседорожник Creta и кросс-хэтчбек Rio X-Line Примечательно, что Chevrolet Niva и паркетник Nissan Terrano теперь не попадают под действие Госпрограмм.
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
В Махачкале взорвался газ в жилом доме
В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
Футбол
Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в «Спартаке»
Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Авто
Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
Специалисты «Российской газеты» рассказали о ключевых неисправностях, с которыми запрещается эксплуатация ТС.
Политика
Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России
Агентство Associated Press опубликовало 25 января видео с ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году, во время которого он рассуждает о ситуации на Украине, призывает уволить на данный момент уже бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович и критикует Джорджа Буша – младшего.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Биатлон
Глава СБР не считает антирекордную серию российских биатлонистов провалом
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об антирекордной серии россиян в Кубке мира.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам
Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
Общество
Boeing 777X совершил первый испытательный полёт
Ранее первый испытательный полёт нового лайнера Boeing 777X был перенесён на день из-за погодных условий.
Космос
Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»
Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей
Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей Сенсацией завершились соревнования танцоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском городе Граце.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала танец подросшей дочери Игоря Макарова
Лера Кудрявцева показала поклонникам подросшую дочь Машу. Соответствующий пост супруга Игоря Макарова разместила в Instagram Stories.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.
Политика
Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
Экономика
В РФ тарифы на электричество завышены на 20%, заявил глава комитета ГД
Тарифы на электроэнергию в РФ завышены процентов на двадцать, оценил глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.