Политика

КоммерсантъКоммерсантъПесков: решение об отставке правительства принял Медведев

Дмитрий Песков добавил, что правительство Дмитрий Медведева дало президенту «карт-бланш на достижение целей национального развития». По его словам, для решения задач, поставленных главой государства, необходимо правительство с максимальной эффективностью, максимальной динамикой и гибкостью в работе.
Читать в источнике
Комментировать714

Подробнее о событии

Песков назвал причину отставки правительства Медведева

РБК07:18

Песков объяснил решение правительства об отставке

Российская газета06:09

Песков объяснил решение Медведева об отставке правительства

Известия06:14

Песков заявил, что кабмин сам решил уйти в отставку на фоне высказанных Путиным оценок

Интерфакс06:10

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

РИА Новости06:34

Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Lenta.ru05:48

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

Вести.Ru05:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Спорт

Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе

Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Брянская улица 07:39
Авто

Назвали авто, которые можно купить по льготным кредитам

Еще россиянам можно взять по льготным ценам корейские автомобили Hyundai и Kia: "четырехдверки" Solaris, Rio, вседорожник Creta и кросс-хэтчбек Rio X-Line Примечательно, что Chevrolet Niva и паркетник Nissan Terrano теперь не попадают под действие Госпрограмм.
Новые автомобили 08:12
Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Происшествия

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru 12:19
Происшествия

В Махачкале взорвался газ в жилом доме

В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
BFM.ru 08:19
Футбол

Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в «Спартаке»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.
Чемпионат 12:37
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

Газета.Ru 08:56
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

РИА Новости 09:02
Авто

Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле

Специалисты «Российской газеты» рассказали о ключевых неисправностях, с которыми запрещается эксплуатация ТС.
Тарантас Ньюс 05:56
Политика

Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России

Агентство Associated Press опубликовало 25 января видео с ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году, во время которого он рассуждает о ситуации на Украине, призывает уволить на данный момент уже бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович и критикует Джорджа Буша – младшего.
Известия вчера в 22:27
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Биатлон

Глава СБР не считает антирекордную серию российских биатлонистов провалом

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об антирекордной серии россиян в Кубке мира.
Газета.Ru 12:48
Общество

В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам

Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
Национальная служба новостей 23 января в 16:34
Общество

Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

РИА Новости 13:48
Общество

Boeing 777X совершил первый испытательный полёт

Ранее первый испытательный полёт нового лайнера Boeing 777X был перенесён на день из-за погодных условий.
RT на русском вчера в 18:20
Космос

Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»

Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Актуальные Новости вчера в 04:51
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей

Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей Сенсацией завершились соревнования танцоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском городе Граце.
Экспресс газета 04:15
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Политика

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
RT на русском 13:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала танец подросшей дочери Игоря Макарова

Лера Кудрявцева показала поклонникам подросшую дочь Машу. Соответствующий пост супруга Игоря Макарова разместила в Instagram Stories.
Актуальные Новости 07:35
Общество

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.
Ведомости 09:15
Политика

Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
РИА Новости 09:16
Экономика

В РФ тарифы на электричество завышены на 20%, заявил глава комитета ГД

Тарифы на электроэнергию в РФ завышены процентов на двадцать, оценил глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 24 января в 05:55
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное