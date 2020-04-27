Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПесков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики

Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков охарактеризовал прогнозы по COVID-19 фразой «пальцем в небо»

РБК05:47

Путин примет решение о режиме изоляции на основе текущей динамики

Коммерсантъ05:45

Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики

РИА Новости05:34

В Кремле прокомментировали возможное продление режима самоизоляции

Известия05:40

В Кремле ответили на вопрос о продлении ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru05:36

В Кремле прокомментировали сроки снятия режима самоизоляции в России

RT на русском05:44

Песков рассказал, на что будут ориентироваться при решении о продлении режима самоизоляции

Газета.Ru05:31
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Общество

Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
21
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 59 человек

ИА Красная Весна 04:10
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Общество

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
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Политика

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону

Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента).
РИА Новости вчера в 22:35
431
Общество

В Госдуме высказались против переноса майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
1K
Политика

Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться обращения главы государства Владимира Путина, указав, что на этой неделе еще будет много мероприятий.
РИА Новости 05:42
Политика

Мишустин: варианты изменения ограничительных мер представят Путину в ближайшее время

Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.
ТАСС 05:57
Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
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Шоу-бизнес

Садальский высмеял Собчак и эротическое шоу Богомолова

Московский Комсомолец 03:27
2
Происшествия

Подозреваемых в похищении мужчины задержали в Иркутске

В Иркутске задержаны четверо подозреваемых в похищении мужчины 26 апреля, сообщает 27 апреля 2020 года пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 04:15
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru вчера в 06:20
2,9K
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
15
Общество

Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

Коммерсантъ 02:06
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Происшествия

В Чебоксарах женщины искусали полицейских, задержавших их на прогулке

Ранее в социальных сетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как полицейские задерживают женщин за нарушение самоизоляции на одной из улиц в Чебоксарах.
РИА Новости 05:18
11
Общество

Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского

Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому.
News.ru 01:37
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Общество

В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»

Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
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Общество

Академик РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог и академик РАН Феликс Ершов обозначил сроки окончания пандемии и время постепенного снятия ограничительных мер.
Экономика сегодня 25 апреля в 10:35
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Религия

На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество

Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области

По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
2K
Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Известия 25 апреля в 03:20
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Экономика

Цены на жилье в России начали снижаться

«В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
Lenta.ru 05:18
6
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
3,4K
Игры

В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2

Cyber.sports.ru 02:01
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Кино

Sony перенесла премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

ИА Красная Весна вчера в 11:38
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Здоровье

Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице

Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
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Политика

Россияне оценили важность планируемых поправок к Конституции

Абсолютное большинство россиян — 95 процентов респондентов — считают важным внести в Конституцию России поправки, касающиеся социальной сферы.
Lenta.ru 05:09
32
Энергетика

Новак дал прогноз по спросу на нефть

Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
Известия вчера в 07:32
31
Как работают Яндекс.Новости?
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