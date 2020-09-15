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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Песков: российский кредит Белоруссии имеет только коммерческие условия

Кредит, выданный Белоруссии, имеет только лишь коммерческие условия, как и любой другой кредит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая 15 сентября перед журналистами.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Но это коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону.
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали предоставление кредита Белоруссии

РИА Новости05:48
Коммерсантъ

Кремль: Россия не выдвигала Белоруссии политических условий для кредита

Коммерсантъ06:00
Российская газета

Песков рассказал об условиях кредита Беларуси

Российская газета05:58
Газета.Ru

Песков: кредит Минску будет предоставлен исключительно на коммерческих условиях

Газета.Ru06:12
ТАСС

Песков: РФ не ставила дополнительных условий для кредита Белоруссии, кроме коммерческих

ТАСС05:46
RT на русском

Песков прокомментировал условия кредита Белоруссии

RT на русском05:44
Вести.Ru

Песков назвал условия кредита Белоруссии

Вести.Ru06:35

Под Киевом произошла авария на газопроводе для транзита газа в Европу

Киев, 15 сентября 2020, 03:36 — REGNUM Разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу, произошла на его участке вблизи поселка Чабаны в Киевской области.
Под Киевом произошла авария на газопроводе для транзита газа в Европу
REGNUM20:36
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Верховный суд вынес решение в деле экс-главы Новосибирского облсуда

Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которая пыталась оспорить решение ВККС об одобрении возбуждения уголовного дела в ее отношении.
РБК Новосибирск05:23

Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

Япония намерена продолжать диалог с Россией по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, заявил избранный председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
НТВвчера в 08:11
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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