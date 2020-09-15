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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Песков: российский кредит Белоруссии имеет только коммерческие условия

Кредит, выданный Белоруссии, имеет только лишь коммерческие условия, как и любой другой кредит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая 15 сентября перед журналистами.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Но это коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону.
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Газета.Ru

Песков: кредит Минску будет предоставлен исключительно на коммерческих условиях

Газета.Ru06:12
RT на русском

Песков прокомментировал условия кредита Белоруссии

RT на русском05:44
Коммерсантъ

Кремль: Россия не выдвигала Белоруссии политических условий для кредита

Коммерсантъ06:00
Российская газета

Песков рассказал об условиях кредита Беларуси

Российская газета05:58
РИА Новости

В Кремле прокомментировали предоставление кредита Белоруссии

РИА Новости05:48
ТАСС

Песков: РФ не ставила дополнительных условий для кредита Белоруссии, кроме коммерческих

ТАСС05:46
Известия

Песков прокомментировал «особые условия» выдачи РФ кредита Белоруссии

Известия06:10

NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Дождь05:20
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Ведомости07:36
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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Вирусолог оценил заразность переболевших коронавирусом

Роспотребнадзор: перенесший COVID-19 человек заразен еще 90 дней Как отметил профессор Алексей Аграновский, вирус действительно способен сохраняться в мокроте до трех месяцев после выздоровления.
Московский Комсомолец09:47