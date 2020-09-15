Песков: российский кредит Белоруссии имеет только коммерческие условия
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Кредит, выданный Белоруссии, имеет только лишь коммерческие условия, как и любой другой кредит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая 15 сентября перед журналистами.В источнике
У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Но это коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону.
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