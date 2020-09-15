Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.