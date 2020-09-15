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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Песков: российский кредит Белоруссии имеет только коммерческие условия

Кредит, выданный Белоруссии, имеет только лишь коммерческие условия, как и любой другой кредит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая 15 сентября перед журналистами.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Но это коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону.
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Газета.Ru

Песков: кредит Минску будет предоставлен исключительно на коммерческих условиях

Газета.Ru06:12
Вести.Ru

Песков назвал условия кредита Белоруссии

Вести.Ru06:35
Российская газета

Песков рассказал об условиях кредита Беларуси

Российская газета05:58
РИА Новости

В Кремле прокомментировали предоставление кредита Белоруссии

РИА Новости05:48
ТАСС

Песков: РФ не ставила дополнительных условий для кредита Белоруссии, кроме коммерческих

ТАСС05:46
RT на русском

Песков прокомментировал условия кредита Белоруссии

RT на русском05:44
Коммерсантъ

Кремль: Россия не выдвигала Белоруссии политических условий для кредита

Коммерсантъ06:00

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2
REGNUM07:34
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Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко

Москва, 15 сентября 2020, 13:34 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался строить предположения о том, как будет действовать руководство страны в случае, если президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко уйдет в отставку.
Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко
REGNUM06:34
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Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru13 сентября в 04:14

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:08

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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