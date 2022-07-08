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Песков: рост поставок газа по «Северному потоку» возможен после отправки турбины из Канады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие увеличения поставок газа по газопроводу «Северный поток».
Lenta.ru
Отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Smotrim.ru
В июле министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал Канаду выпустить турбины, чтобы российская сторона восстановила транзит в прежнем объеме.
Lenta.ru
9 июня поставки газа по «Северному потоку» были сокращены на 60%.
ИА Красная Весна

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Песков: отправка Канадой турбины позволит нарастить поставки газа
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