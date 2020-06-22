В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России

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