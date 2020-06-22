Политика
РБККремль заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить10K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Культура
Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина
Online47.ru 17:15
Общество
У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус
Южнокорейские медики обнаружили коронавирус у 16 человек на борту грузового судна под российским флагом, которое в минувшее воскресенье зашло в порт Пусана.
РБК 14:17
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 18:49
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у сына
Джиган и Самойлова собрали массу новых подписчиков. Оксана заявила, что подала на развод.
Вести Подмосковья 04:45
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 13:47
Здоровье
Антибиотики стали опасней из-за коронавируса
Ученые делают вывод, что болезни от таких бактерий становится трудно вылечить, потому что они уже невосприимчивы к антибиотикам. они отмечают, в ближайшие годы смертность может увеличится, так как почти все люди, переболевшие коронавирусом, принимали сильные антибиотики.
URA.Ru 21:09
Армия и оружие
Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая
Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Общество
Салют в день парада Победы в Москве будет сдвинут на один час
В сообщении уточняется, что решение принято из-за длинного светового дня.
Эхо Москвы 16:05
Политика
Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию
Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15
Политика
Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года
Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Газета.Ru 20:19
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:53
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Общество
Еще 71 человек заразился коронавирусом в Забайкальском крае
В Забайкальском крае за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.
Байкал24 вчера в 22:53
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 12:59
Политика
США объявили четыре китайских СМИ иностранными миссиями
Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным миссиям».
РБК 21:35
Политика
Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние
Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно.
Взгляд.ру вчера в 08:16
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Известия вчера в 16:11
Экономика
Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий
Постановлением Лукашенко с 1 июля текущего года будет произведен перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников Белоруссии «путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов».
REGNUM вчера в 08:29
Политика
Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
Lenta.ru 21:58
Политика
Путин призвал работать, а не искать преемников
Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС вчера в 06:57
Общество
Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
UfacityNews.ru 21:12
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24