Политика

REGNUMREGNUMПесков: ротация в российской власти происходит постоянно

Москва, 22 июня 2020, 17:57 — REGNUM В российской власти происходит постоянная ротация. Об этом сегодня, 22 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
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Спорт

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