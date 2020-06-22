Политика
REGNUMПесков: ротация в российской власти происходит постоянно
Москва, 22 июня 2020, 17:57 — REGNUM В российской власти происходит постоянная ротация. Об этом сегодня, 22 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
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Наука
28 новых вирусов обнаружено в ледяном слое Тибета
МонаВиста 14:27
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Общество
Прокурор требует посадить Серебренникова на 6 лет
На прениях в Мещанском суде Москвы прокурор Михаил Резниченко попросил назначить обвиняемому наказание в виде 6 лет заключения в колонии и штрафа в 800 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:12
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Общество
The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице
Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru 02:33
Здоровье
Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса
Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья».
Inkazan 03:32
Шоу-бизнес
Семья Малининых посетила концерт Нетребко
«Очень приятно было познакомиться с семьей Александра Малинина, я и вся моя семья многие годы являемся поклонниками его таланта!» — сообщила Нетребко.
WomanHit.ru вчера в 16:04
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Технологии
МТС выходит на рынок «умных» автомобилей
Компания создает новое направление МТС Automotive, которое объединит в себе технологии и продукты в области connected cars, а также экспертизу приобретенных разработчиков и поставщиков мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей компании — «СТОПОЛ Авто» и «КОАГЕНТ Рус».
BFM.ru 14:04
Культура
Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
Культуромания 14:38
Происшествия
На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия 11:05
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
Общество
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском 11:38
Футбол
Кокорин носит маску из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей
По данным Metaratings, маска выполнена из натуральной крокодиловой кожи и стоит почти 30 тысяч рублей.
Евро-футбол.ру 05:56
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Политика
Россия и США обсудили продление договора по вооружениям
Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Lenta.ru 14:36
Футбол
ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» выпустил официальное заявление, в котором раскритиковал руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) поскольку вопрос о переносе игры из-за вспышки коронавируса не был решен на уровне организаторов турнира.
Коммерсантъ 12:46
Космос
«Роскосмос» назначил главного конструктора корабля «Орел»
SM News 20 июня в 12:24
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Футбол
В АПЛ выявили один случай заражения коронавирусом
В Английской премьер-лиге (АПЛ) выявили один случай заражения коронавирусом, передает сайт турнира.
Газета.Ru 14:45
Автоспорт
Ферстаппен уверен: Квяту не стать чемпионом даже на Mercedes
Motorsport.com Россия 04:00