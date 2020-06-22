Политика

REGNUMREGNUMПесков: ротация в российской власти происходит постоянно

Москва, 22 июня 2020, 17:57 — REGNUM В российской власти происходит постоянная ротация. Об этом сегодня, 22 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
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Песков заявил о постоянной ротации в российской власти

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