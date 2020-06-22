Политика
REGNUMПесков: ротация в российской власти происходит постоянно
Москва, 22 июня 2020, 17:57 — REGNUM В российской власти происходит постоянная ротация. Об этом сегодня, 22 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
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Происшествия
Прокуратура инициировала проверку по факту утечки топлива в Якутии
Газета.Ru вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Политика
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
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Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Наука
Почему влияет на обоняние коронавирус
МедиаПоток 07:09
Шоу-бизнес
Венцеслав Венгржановский пытается добиться развода от супруги
Венгржановский поженился всего три месяца назад, но уже мечтает развестись.
ВладТайм 08:33
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов.
РБК 19:16
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Космос
В SpaceX назначили дату запуска ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Планируется запуск десятой партии спутников для широкополосной сети StarX SpaceX на ракете SpaceX Falcon 9 на 23 июня.
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Здоровье
Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови
В яблоках содержится в большом количестве пектин. Он отличается приятным сладким вкусом и помогает контролировать уровень глюкозы в крови.
Evo-rus.com 14:26
Игры
Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Игромания.ру 18:39
Здоровье
«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
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Озвучены новые требования защиты по делу MH17
Как сообщает издание "РИА Новости", новые требования озвучила Сабине тен Дуссхате, являющаяся адвокатом Олега Пулатова, проходящего по делу в качестве обвиняемого.
RuNews24.ru 12:28
Авто
Объявлена дата начала продаж преемника Great Wall Hover
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на собственные источники в дилерской сети бренда в Китае, продажи новинки, которая получила название Haval Da gou ("Большая собака") и заводской индекс B06, начнутся в конце августа текущего года.
Новые автомобили вчера в 22:57
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
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Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
Происшествия
Дерево упало на машину из-за удара молнии в Иркутской области
В Иркутской области из-за непогоды зарегистрировано несколько происшествий с падением деревьев.
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Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
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Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ 08:36
Политика
Трамп допустил возможность встречи с Мадуро
Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios.
Lenta.ru вчера в 19:46
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru 03:04
Здоровье
ОНФ: оптимизация подорвала первичное звено здравоохранения на Сахалине
Член регионального штаба ОНФ Александр Бейфус считает, что оптимизация здравоохранения разрушила первичное звено этой отрасли в Сахалинской области, осложнив борьбу с эпидемией коронавируса.
Сахалин.Инфо 20:55
Космос
Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну
Невские Новости 16:25