Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
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Кремль сообщил, что польские власти пока не приглашены на 9 мая в Москву

News.ru05:02

РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

РЕН ТВ04:08

Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

РИА Новости04:21

Польшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву

RT на русском04:15

Кремль прояснил вопрос с приглашением Польши на празднование Дня Победы

Взгляд.ру04:15

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

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Россия пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

ТАСС04:03
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Футбол

В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой

Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
Чемпионат 02:07
Футбол

Переход Седрика в «Арсенал» вызвал вопросы у персонала клуба

Как утверждает источник, в «Арсенале» возникли вопросы относительно разумности подписания португальского защитника, который появился на тренировочной базу клуба с наколенником.
Чемпионат 03:38
Политика

Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении обещания по ценам на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об обещании РФ перевести Минск на внутрироссийские цены на газ, которое, по его словам, так и не было выполнено.
Известия 05:02
Общество

Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя

Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.
РИА Новости 04:33
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Здоровье

Онколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака

Онколог Михаил Ласков в комментарии РЕН ТВ оценил советы Роспотребнадзора по профилактике онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:31
Здоровье

Минздрав определил место эвакуации россиян из Китая

Минздрав России сообщил, что место для эвакуации российских граждан из Китая из-за коронавируса определено.
RT на русском 02:19
Наука

Гибель неизбежна: в Антарктике изучили самый большой ледник Туйетса

В рамках нового исследования беспилотная подводная лодка Icefin изучила основание ледника Туйетса в Западной Антарктиде.
Ридус 04:03
Общество

В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы

«В течение двух-трех лет интегрируем все социальные пакеты, которые действуют между Петербургом и Ленинградской областью», — заявил Дрозденко.
REGNUM 03:34
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
РБК 02:23
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Газета.Ru вчера в 07:09
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС вчера в 08:12
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM вчера в 11:54
Наука

Ученые рассказали, как мелодия будильника влияет на пробуждение

На утреннее пробуждение и состояние организма очень сильное влияние оказывает мелодия будильника.
Известия Мордовии 02:29
Политика

Путина информируют о ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба.
РЕН ТВ 04:00
Фигурное катание

Медведева ответила на обвинения в чрезмерном употреблении алкоголя

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинения, связанные с чрезмерном употреблении алкоголя, передает Sport24.
Газета.Ru 03:17
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru вчера в 08:10
Общество

Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Вести.Ru 00:17
Хоккей

Умер 18-летний вратарь «Барыса»

View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Время Пресс вчера в 08:31
Экономика

В США начали расследование против братьев Ананьевых

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Игры

Возможно, Platinum Games вынесет на Kickstarter порт The Wonderful 101

Игромания.ру 01 февраля в 15:04
Общество

Москву ждет аномальный холод во второй половине недели

Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.
ТАСС вчера в 21:04
Происшествия

В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Вести.Ru 04:15
Происшествия

Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

ТАСС 03:29
Общество

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
РИА Новости вчера в 18:00
Общество

Пермская школьница стала автором обложки американского Vogue

Рисунок 16-летней россиянки Анастасии Ковтун из Пермского края, на котором изображена популярная певица Билли Айлиш, стал обложкой мартовского номера американской версии журнала Vogue.
Life.ru 03:31
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