Политика
РИА НовостиПесков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы
"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
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Футбол
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой
Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
Футбол
Переход Седрика в «Арсенал» вызвал вопросы у персонала клуба
Как утверждает источник, в «Арсенале» возникли вопросы относительно разумности подписания португальского защитника, который появился на тренировочной базу клуба с наколенником.
Политика
Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении обещания по ценам на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об обещании РФ перевести Минск на внутрироссийские цены на газ, которое, по его словам, так и не было выполнено.
Общество
Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя
Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Здоровье
Онколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака
Онколог Михаил Ласков в комментарии РЕН ТВ оценил советы Роспотребнадзора по профилактике онкологических заболеваний.
Здоровье
Минздрав определил место эвакуации россиян из Китая
Минздрав России сообщил, что место для эвакуации российских граждан из Китая из-за коронавируса определено.
Наука
Гибель неизбежна: в Антарктике изучили самый большой ледник Туйетса
В рамках нового исследования беспилотная подводная лодка Icefin изучила основание ледника Туйетса в Западной Антарктиде.
Общество
В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы
«В течение двух-трех лет интегрируем все социальные пакеты, которые действуют между Петербургом и Ленинградской областью», — заявил Дрозденко.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Политика
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Наука
Ученые рассказали, как мелодия будильника влияет на пробуждение
На утреннее пробуждение и состояние организма очень сильное влияние оказывает мелодия будильника.
Политика
Путина информируют о ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин получает информацию о ситуации с коронавирусом от оперативного штаба.
Фигурное катание
Медведева ответила на обвинения в чрезмерном употреблении алкоголя
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинения, связанные с чрезмерном употреблении алкоголя, передает Sport24.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Общество
Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube
Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Экономика
В США начали расследование против братьев Ананьевых
Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Игры
Возможно, Platinum Games вынесет на Kickstarter порт The Wonderful 101
Общество
Москву ждет аномальный холод во второй половине недели
Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.
Происшествия
В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Общество
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Общество
Пермская школьница стала автором обложки американского Vogue
Рисунок 16-летней россиянки Анастасии Ковтун из Пермского края, на котором изображена популярная певица Билли Айлиш, стал обложкой мартовского номера американской версии журнала Vogue.