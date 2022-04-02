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Песков заявил, что «санкционные игры» Запада сильно пошатнули престиж доллара и евро

Представитель Кремля обратил внимание, что все больше и больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты.
ТАСС
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в последние годы в мире престиж доллара как основной мировой резервной валюты «изрядно зашатался».
Lenta.ru
В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
URA.Ru
Из-за антироссийской политики доллар и евро оказались в шатком положении.
Экономика сегодня

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Песков заявил, что «санкционные игры» Запада сильно пошатнули престиж доллара и евро
ТАСС14:17
Дмитрий Песков заявил о шатком положении доллара и евро на фоне санкций против России
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Песков заявил, что санкции сильно ударили по престижу доллара и евро
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Песков: страны переходят на расчеты в нацвалютах из-за падения престижа доллара и евро
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