Политика

Газета.RuГазета.RuПесков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес компаний "Газпром" со стороны Белоруссии являются голословными.
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Песков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»

Газета.Ru08:26

Россия ответила Белоруссии на слова о «кукловодах» из «Газпрома»

Lenta.ru06:00

Песков ответил на заявления Минска о «кукловодах» из «Газпрома»

RT на русском07:02

Кремль ответил на обвинения Белоруссии в адрес «Газпрома»

Коммерсантъ06:50

Кремль попросил Белоруссию ответить за фразу о «кукловодах» в «Газпроме»

News.ru06:12

В Кремле ответили на заявления Минска о «кукловодах» из Газпрома

REGNUM07:47

Кремль попросил Минск аргументировать слова о «кукловодах» из «Газпрома»

РБК05:30
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 09:22, Ашберн

В Кремле прокомментировали дело Белгазпромбанка и задержание Виктора Бабарико

КП - Беларусь06:57
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
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В Крыму обнаружили большие запасы подземной пресной воды

ТАСС 08:58
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Культура

Скончался актер Василий Стоноженко

Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
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Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
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Политика

Президент Польши оценил присутствие войск США в стране

Президент Польши Анджей Дуда считает, что присутствие в его стране американских войск избавило республику от российского влияния.
РИА Новости 08:50
Политика

Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Москва, 19 июня 2020, 15:07 — REGNUM Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в России.
REGNUM 08:07
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Политика

МИД прокомментировал возможность открытия границ для россиян

Говоря об открытии границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, в ведомстве отметили, что пока угрозу распространения COVID-19 в мировом масштабе преодолеть не удалось.
Российская газета вчера в 07:32
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Общество

Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»

Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:14
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Политика

ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

На следующий день над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских ракетоносцев Ту-95 МС.
Известия 09:10
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Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
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Шоу-бизнес

Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
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Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
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Политика

Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили

Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35
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Общество

Отмена обсервации, открытие летних кафе и музеев: Алиханов рассказал о новых послаблениях в Калининграде

Региональные власти подготовили постановление о переходу ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений в Калининградской области.
КП - Калининград 09:16
Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости 08:00
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости 07:10
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Здоровье

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 139 человек

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 19 июня в Ростовской области за сутки еще у 139 человек было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:03
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Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

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Общество

Участники протестов в Портленде снесли памятник Джорджу Вашингтону

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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Музыка

Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет

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Общество

Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
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