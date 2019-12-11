Политика
Московский КомсомолецПесков назвал победителя саммита «нормандской четверки»
Представитель Кремля добавил, что важные шаги уже сделаны, но предстоит сделать еще многое. 9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Экономика
Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков
Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам.
Политика
Епископ Антиохийского патриархата сослужил болгарскому митрополиту, признавшему автокефалию ПЦУ
Иерарх Антиохийского патриархата епископ Сафидский Димитрий сослужил 8 декабря за литургией в кафедральном соборе св. Марины в Пловдиве митрополиту Пловдивскому Николаю, сообщает официальный сайт Болгарского патриархата.
Происшествия
СК завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Памфиловой
Политика
Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о деле Голунова
Отвечая на вопрос, почему Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека не ответил на вопрос о деле Голунова, Песков сказал, что российский президент опустил эту тему, так как было задано много вопросов одновременно.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Культура
Вышел трейлер второго сезона «Содержанок»
В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Содержанки» Константина Богомолова. Ролик представил видеосервис START.
Армия и оружие
Испытания подлодки «Князь Владимир» успешно завершены
О завершении испытаний подводной лодки "Князь Владимир" официально заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Здоровье
Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 11 декабря на встрече с медицинским сообществом обсудил тему заработной платы врачей.
Происшествия
На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы
На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Дима Билан не будет петь на концерте звезд "Евровидения" с участием Сергея Лазарева, передает Super.ru.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
В свою очередь, президент США Дональд Трамп оповестил, что провел с министром иностранных дел России "очень хорошую встречу".
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
Премьер-министр Украины предупредил о возможности «газовой войны»
Украина будет договариваться по газу дальше, возможно — непросто, возможно — с «газовой войной», — написал Гончарук на своей странице в сети Facebook.
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Единоборства
Тактаров назвал условия, при которых он проведет бой против Александра Емельяненко
Бывший боец UFC, российский актер Олег Тактаров высказал свое мнение по поводу возможного поединка против Александра Емельяненко.
Экономика
Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией
Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
Происшествия
СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»
В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
Политика
Песков: ошибка в телесюжете о крушении MH17 не подрывает доверия к Первому каналу
Ошибка в телесюжете Первого канала о крушении пассажирского Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" не подрывает доверия к этому государственному каналу, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
Volkswagen представил обновленный Teramont
В 2021 году Atlas/Teramont станет еще больше, по крайней мере, снаружи, с увеличением общей длины на 7,6 см. Представители Volkswagen рассказали, что эти 7 см составляет обновленный передний бампер, который имеет больше амортизирующей пены для повышения безопасности пешеходов.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Происшествия
Капитан хабаровского «Амура» Максим Кондратьев выбыл до конца сезона
Происшествия
Мощный взрыв произошел у военной базы США Баграм в Афганистане
В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем»
Известно, что Болсонару высказал такой едкий комментарий после того, как Тунберг высказалась о расстреле двух лидеров племени гуажажара в стране.
Происшествия
Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности
Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".