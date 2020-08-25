Фургал прокручивал кредитные миллиарды через «Амурсталь». Деньги оседали в подставных фирмах семьи

Как выяснилось, он вместе с партнерами брал кредиты у банков для восстановления крупнейшего на Дальнем Востоке градообразующего предприятия «Амурсталь», но в итоге все деньги оседали у подставных фирм.