Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров
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Песков отметил, что вопросы, связанные с предложением о «рефинансировании тех или иных сегментов долга», и ранее неоднократно обсуждались.В источнике
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