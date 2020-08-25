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РБК
РБК

Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

Песков отметил, что вопросы, связанные с предложением о «рефинансировании тех или иных сегментов долга», и ранее неоднократно обсуждались.В источнике
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ТАСС

Минфин РФ будет готов рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии

ТАССвчера в 06:35
URA.Ru

Готова ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси. Ответ Кремля

URA.Ruвчера в 06:06
Lenta.ru

Россия согласилась помочь Белоруссии с кредитами

Lenta.ruвчера в 05:57
Московский Комсомолец

В Кремле оценили возможность рефинансирования госдолга Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 05:57
Коммерсантъ

Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Коммерсантъвчера в 06:01
РБК

Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России

РБКвчера в 06:51
Комсомольская правда

Кремль: Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Комсомольская правдавчера в 05:51
КП - Беларусь

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о том, сможет ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси

КП - Беларусьвчера в 07:29

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
РИА Новостивчера в 16:45
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Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спортвчера в 11:43
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Меркель призвала Россию наказать виновных в деле Навального

Немецкая клиника Шарите, куда Навальный был перевезен из Омска в конце прошлой недели, сообщила в понедельник, что его обследование выявило признаки отравления веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами ацетилхолинэстеразы.
Finam.Ruвчера в 02:55
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«Газпром» назвал планируемый уровень газификации России к 2030 году

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России при участии «Газпрома» и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 году и 2030 году.
Rambler News Service24 августа в 05:54
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Фургал прокручивал кредитные миллиарды через «Амурсталь». Деньги оседали в подставных фирмах семьи

Как выяснилось, он вместе с партнерами брал кредиты у банков для восстановления крупнейшего на Дальнем Востоке градообразующего предприятия «Амурсталь», но в итоге все деньги оседали у подставных фирм.
URA.Ru18:40

В Кембридже научились генерировать чистое топливо из света, воды и СО2

В прошлом году химики из Кембриджского университета разработали нечто вроде искусственного листа, который преобразует солнечный свет и воду в топливо – синтетический газ, состоящий из моноксида углерода и водорода.
Хайтек+вчера в 07:08
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Байдену предрекли смерть до инаугурации

На агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины республиканец предрек, что Байден «не дотянет» до 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация.
Lenta.ru18:48
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
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Способность саранчи адаптировали для беспилотных автомобилей

Команда инженеров из Государственного университета Пенсильвании провела исследование способностей саранчи с целью адаптировать эти процессы для безопасного передвижения беспилотных авто.
МонаВиставчера в 14:58
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Режиссер «Вратаря галактики» объяснил решение не «вырезать» Ефремова

Режиссер фильма "Вратарь галактики" Джаник Файзиев, выступая на торжественной церемонии в честь премьеры ленты, объяснил, почему решил не вырезать из нее кадры с участием актера Михаила Ефремова, которому грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное пьяное ДТП на Смоленской площади.
Московский Комсомолец17:26
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