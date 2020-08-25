"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
«Кассовое исполнение расходов корпорации по итогам 2018 года — 84,2%, по итогам 2019 года — 81%, по состоянию на 11 августа текущего года — 35,3%. Значительный объем средств федерального бюджета — порядка 180 млрд рублей — сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности», — говорится в заявлении.
Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.
Россияне по состоянию на утро вторника, 25 августа, приобрели туров в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
Объект, прибывший, предположительно, из окрестностей Веги, может быть образцом инопланетных технологий — считают ученые, опубликовавшие соответствующую гипотезу на страницах издания Astrophysical Journal Letters.