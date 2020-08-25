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РБК
РБК

Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

Песков отметил, что вопросы, связанные с предложением о «рефинансировании тех или иных сегментов долга», и ранее неоднократно обсуждались.В источнике
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ТАСС

Минфин РФ будет готов рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии

ТАСС06:35
Комсомольская правда

Кремль: Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Комсомольская правда05:51
URA.Ru

Готова ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси. Ответ Кремля

URA.Ru06:06
Коммерсантъ

Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Коммерсантъ06:01
Московский Комсомолец

В Кремле оценили возможность рефинансирования госдолга Белоруссии

Московский Комсомолец05:57
Lenta.ru

Россия согласилась помочь Белоруссии с кредитами

Lenta.ru05:57
РБК

Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

РБК06:28
КП - Беларусь

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о том, сможет ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси

КП - Беларусь07:29

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
РИА Новости03:20
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«Роскосмос» исполнил расходы на 35,3% от плана на 2020 год

«Кассовое исполнение расходов корпорации по итогам 2018 года — 84,2%, по итогам 2019 года — 81%, по состоянию на 11 августа текущего года — 35,3%. Значительный объем средств федерального бюджета — порядка 180 млрд рублей — сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности», — говорится в заявлении.
Известия09:18

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
1,4K

Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
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Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ

Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.
Российская газета04:03
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Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей в первые дни акции

Россияне по состоянию на утро вторника, 25 августа, приобрели туров в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском08:23
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Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
REGNUM06:50
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Межзвездный объект Оумуамуа может оказаться инопланетной технологией

Объект, прибывший, предположительно, из окрестностей Веги, может быть образцом инопланетных технологий — считают ученые, опубликовавшие соответствующую гипотезу на страницах издания Astrophysical Journal Letters.
Planet Today08:59
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