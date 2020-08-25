Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
Сабаев рассказал, что при поступлении Навального в стационар проводились исследования на широкий спектр наркотических и синтетических веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы — и результат был отрицательным.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".