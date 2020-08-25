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РБК
РБК

Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

Песков отметил, что вопросы, связанные с предложением о «рефинансировании тех или иных сегментов долга», и ранее неоднократно обсуждались.В источнике
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ТАСС

Минфин РФ будет готов рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии

ТАСС06:35
URA.Ru

Готова ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси. Ответ Кремля

URA.Ru06:06
Комсомольская правда

Кремль: Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Комсомольская правда05:51
Московский Комсомолец

В Кремле оценили возможность рефинансирования госдолга Белоруссии

Московский Комсомолец05:57
Lenta.ru

Россия согласилась помочь Белоруссии с кредитами

Lenta.ru05:57
РБК

Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России

РБК06:51
Коммерсантъ

Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Коммерсантъ06:01
КП - Беларусь

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о том, сможет ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси

КП - Беларусь07:29

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
1,8K

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
1,6K

Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
REGNUM06:50
101

Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Сабаев рассказал, что при поступлении Навального в стационар проводились исследования на широкий спектр наркотических и синтетических веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы — и результат был отрицательным.
Слово и Деловчера в 14:32
1,4K

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
1,4K