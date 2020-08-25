Во вторник, 25 августа, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор учредителю ООО ЦСК «Сигма» Сергею Богунову и Александру Пашкову, в прежние годы занимавшему должности главы администрации областного центра, заместителя губернатора и зампреда правительства.
Очередное обсуждение главами МИД ЕС санкций против Республики Белоруссия состоится на неформальной встрече в Берлине 27–28 августа, 25 августа сообщил источник в делегации одной из стран в совете ЕС, передает ТАСС.
Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Севастополь, 25 августа 2020, 11:32 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Севастополе за минувшие сутки, также стало известно о двух новых смертельных исходах среди пациентов с подтверждённым заражением.
На каждого ребёнка, собираемого в школу к 1 сентября, из федерального бюджета предлагается выплачивать 10 тысяч рублей — после того, как родители подадут соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.