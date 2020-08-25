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РБК
РБК

Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

Песков отметил, что вопросы, связанные с предложением о «рефинансировании тех или иных сегментов долга», и ранее неоднократно обсуждались.В источнике
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РБК

Песков счел рефинансирование долга Белоруссии предметом переговоров

РБК06:28
Российская газета

В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга

Российская газета06:11
URA.Ru

Готова ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси. Ответ Кремля

URA.Ru06:06
Газета.Ru

Москва готова обсуждать с Минском рефинансирование кредитов

Газета.Ru06:07
Коммерсантъ

Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Коммерсантъ06:01
Lenta.ru

Россия согласилась помочь Белоруссии с кредитами

Lenta.ru05:57
Комсомольская правда

Кремль: Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Комсомольская правда05:51

Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального
Ведомости06:05

В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов (ЛДПР) предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября.
RT на русском06:17
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Роспотребнадзор по РТ рассказал о «смешных» справках с противопоказаниями по ношению перчаток

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина предупредила о появлении новых фальшивых справок, в которых прописываются якобы противопоказания в части ношения масок и перчаток.
БИЗНЕС Online06:10

Экс-мэра Пензы Александра Пашкова взяли под стражу в зале суда

Во вторник, 25 августа, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор учредителю ООО ЦСК «Сигма» Сергею Богунову и Александру Пашкову, в прежние годы занимавшему должности главы администрации областного центра, заместителя губернатора и зампреда правительства.
ПензаИнформ05:31
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Главы МИД ЕС обсудят антибелорусские санкции в Берлине 27 августа

Очередное обсуждение главами МИД ЕС санкций против Республики Белоруссия состоится на неформальной встрече в Берлине 27–28 августа, 25 августа сообщил источник в делегации одной из стран в совете ЕС, передает ТАСС.
ИА Красная Весна05:37
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Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
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В Севастополе скончались два пациента с коронавирусом

Севастополь, 25 августа 2020, 11:32 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Севастополе за минувшие сутки, также стало известно о двух новых смертельных исходах среди пациентов с подтверждённым заражением.
REGNUM04:32
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В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу

На каждого ребёнка, собираемого в школу к 1 сентября, из федерального бюджета предлагается выплачивать 10 тысяч рублей — после того, как родители подадут соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.
Премьер-новости за неделю04:10
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