Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru". Представитель Кремля сказал, что данная информация не соответствуют действительности.

Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске

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