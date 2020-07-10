Политика
Газета.RuПесков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Политика
Финляндия отменяет ограничения на поездки в другие страны
Наш сосед с 13 июля отменяет ограничения для поездок в ряд стран Европы и другие государства, где за последние дни выявлялось немного заболевших коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 01:24
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv вчера в 00:43
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
"Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль", - говорится в бумаге, оставленной Пак Вон Суном на рабочем столе в своей резиденции.
Инфорос 04:05
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность повторного карантина в России
По словам вирусолога, не стоит исключать возможности повторного карантина и изоляции, которые могут наступить, если население начнет пренебрежительно и легко относиться к сложившейся ситуации.
Live24 06:40
Футбол
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 10 июля 2020, 14:33 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2019/20 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
REGNUM 07:33
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Коммерсантъ 06:45
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Общество
Противники поправок в Конституцию решили провести сбор подписей в Москве. Митинг им не согласовали
Организаторы кампании «Нет!», выступающие против поправок к Конституции, после отказа мэрии Москвы в согласовании митинга решили провести 15 июля сбор подписей под коллективным иском.
Дождь 05:35
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Космос
Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon
Посещение пристыкованного к МКС корабля Crew Dragon совершил совместно с американскими астронавтами российский космонавт Анатолий Иванишин.
ИА Красная Весна 08 июля в 16:47
Политика
Вучич оценил требования Косово на переговорах под эгидой Евросоюза
Требования властей самопровозглашенной республики Косово на переговорах под эгидой ЕС являются бессмысленными, заявил президент Сербии Александр Вучич.
РИА Новости 07:37
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Политика
Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым
Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым.
Piter.tv 04:09
Политика
Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии
Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.
RT на русском 07:11
Здоровье
Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»
Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
Политика
Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением.
BFM.ru 07:51
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Происшествия
Оползень перекрыл федеральную трассу в Красноярском крае
Оползень объемом около 200 кубометров, сошедший сегодня днем на 33 км федеральной трассы Р-257 "Света", полностью перекрыл движение на участке, соединяющем Дивногорс с поселком Усть-Мана.
Российская газета 06:20
Транспорт
За отмененные рейсы липчанам вернут ваучеры
У многих липчан на руках остались авиабилеты как на прошлые, так и на будущие поездки.
LipetskMedia.ru 05:08
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
Культуромания 07:13
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора-музея Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть.
Известия 07:52