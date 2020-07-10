Политика

Газета.RuГазета.RuПесков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Песков призвал Жириновского подкрепить слова о Фургале доказательствами

РИА Новости06:36

Кремль ответил на слова об отказе Фургала возить в Москву «коробки денег»

РБК06:17

В Кремле оценили заявление Жириновского о вымогательстве в Москве денег у Фургала

Взгляд.ру06:25

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Газета.Ru07:23

Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег

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Песков призвал Жириновского подкрепить обвинения доказательствами

Вести.Ru06:36

У Пескова нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее

ТАСС06:09
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Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
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Гаджеты

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google

Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 08:03
Здоровье

ВОЗ контактирует с Казахстаном после сообщений о неизвестной пневмонии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с властями Казахстана на фоне предупреждения от китайского посольства о неизвестном виде смертоносной пневмонии, сообщил РИА Новости представитель организации.
РИА Новости 06:52
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Общество

Китай отменит на неделю рейс Москва-Пекин авиакомпании Air China

4 июля тест на коронавирус оказался положительным как минимум у пяти пассажиров, - сообщает управление гражданской авиации КНР.
Эхо Москвы 08:33
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
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Политика

Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.
РИА Новости 09:05
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Общество

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24».
Ведомости 08:42
Здоровье

Июльские арбузы в Подмосковье не стоит покупать

Сезон арбузов в Подмосковье ещё не наступил, утверждает доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, мнение которого приводит ряд СМИ.
Вести Подмосковья вчера в 13:17
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Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
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Технологии

Медицинская карта для москвичей стала доступна в мобильном приложении

В Москве медицинская карта в формате онлайн стала доступна в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо", говорится на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.
ТАСС 01:35
12
Общество

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
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Общество

Кафе, бары и рестораны возобновляют работу в Ярославской области

Заведениям общепита напомнили, что при работе они должны четко выполнять требования Роспотребнадзора.
Интерфакс - Россия 09:09
Здоровье

Оперштаб: COVID-19 заболели еще 6635 человек

За прошедшие сутки COVID-19 в России заболели 6635 человек. Таким образом, общее число достигло 713 936.
Вести.Ru 04:29
Экономика

Ещё один город в Чувашии получит статус ТОСЭР

Николаев отметил, что «принципиально договорились» о присвоении Новочебоксарску статуса ТОСЭР, что ранее было предусмотрено в индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии.
REGNUM 07:20
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Технологии

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Происшествия

Фургал заявил в суде о непричастности к инкриминируемым преступлениям

МИР 24 07:00
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Наука

Главные факторы смерти от коронавируса перечислены

Другими факторами, повышающими риск смерти от инфекции, названы ожирение, диабет, тяжелая астма, респираторные заболевания, хронические болезни сердца и печени, неврологические и аутоиммунные заболевания.
Evo-rus.com 07:56
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
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Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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