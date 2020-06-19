Политика
Версия.ИнфоПесков опроверг способность Путина манипулировать Трампом
Пресс-секретарь опроверг способность Путина манипулировать Трампом. «Путин не может играть на Трампе, как на скрипке», — подчеркнул Песков и подчеркнул, что мнение Президента России и Дональде можно понять исходя из многочисленных интервью.
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Общество
С 20 июня в Оренбургской области открываются летние кафе
Указ подписал сегодня губернатор Денис Паслер. Однако уже в эту субботу могут открыться летние кафе, террасы и веранды.
Эхо Москвы в Оренбурге 10:25
Финансы
Глава Центробанка отметила рекордное снижение ставки брошью-голубем
Эльвира Набиуллина открыла пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ в пиджаке с брошью-голубем, прикрепленным к лацкану.
DP.RU 10:39
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине
Коммерсантъ 00:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
На юге, включая курорты Крыма и Краснодарского края, температура воздуха в июле составит до +28–33 градусов, пишет RNS.
Известия 05:00
Космос
Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса
Цензуры.Нет вчера в 11:49
Политика
Аксенов заявил об отсутствии нужды Крыма в воде с Украины
Крым справится без поставок днепровской воды с Украины, заявил глава полуострова Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 10:46
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Политика
Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию
Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
Политика
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Никто не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен, его избирать будем.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
Пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ) сообщила об обнаружении в Крымских горах больших запасов подземных пресных вод.
RT на русском 09:30
Экономика
Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое
Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра.
ТАСС 04:04
Гаджеты
Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS
Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название.
Что происходит 04:24
Экономика
ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка
Комиссии за переводы денег внутри банка необоснованны, Банк России попросит Госдуму о новых полномочиях по регулированию таких тарифов, говорится в заявлении ЦБ, поступившем в РБК.
РБК 10:16
Политика
ДНР планирует с 22 июня открыть КПП
Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует с 22 июня открыть для пропуска на подконтрольную Киеву территорию один из КПП на линии соприкосновения в Донбассе, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:12
Религия
Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
Политика
Facebook удалил рекламу предвыборной кампании Трампа
Агитаторы действующего президента США использовали нацистскую символику В четверг Facebook заявил, что удалил все посты и рекламу, проводимую кампанией по переизбранию президента США Дональда Трампа за нарушение политики компании против пропаганды ненависти.
Inc-news.ru 05:37
Политика
Пашинян назвал основные препятствия для карабахского урегулирования
Без полноценного участия властей Нагорного Карабаха не может быть существенного прогресса в переговорах по урегулированию карабахского конфликта.
Sputnik Армения 07:52
Политика
МИД Литвы выразил протест России из-за пакта Молотова-Риббентропа
МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
Здоровье
Заведующий больницы Святого Георгия умер от коронавируса
В Петербурге не стало заведующего вторым терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игоря Менакера.
Neva.Today 08:54
Политика
Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости вчера в 10:02
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Футбол
Клуб РПЛ поиздевался над соперником в соцсетях и удалил пост
Футбольный клуб «Сочи» в своем Instagram-аккаунте поиздевался над игроками «Ростова» в преддверии очной встречи команд в 23-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 10:27
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний 05:00
Футбол
Фанаты «Локомотива» до конца сезона будут уходить со стадиона на 20-й минуте
Организация болельщиков «Локомотива» United South опубликовала заявление о протесте против руководства клуба из-за ухода главного тренера Юрия Сёмина.
Чемпионат 10:14
Гаджеты
Microsoft принудительно установит майское обновление Windows 10
Пресс-служба компании Microsoft в своем Twitter-аккаунте сообщила о принудительной установке новой версии операционной системы WIndows 10 на устройствах, которые находятся под управлением предыдущих версий с истекающим сроком службы.
Деловое.ТВ 07:32
Политика
ЕС продлил санкции против России за присоединение Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против России за события в Крыму и Севастополе шесть лет назад, когда они они вошли в состав страны, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:29