Ранее Песков рассказал журналистам о том, что смерть президента СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой для главы государства Владимира Путина.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.

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