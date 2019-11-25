Политика
RT на русскомПесков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
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Ранее Песков рассказал журналистам о том, что смерть президента СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой для главы государства Владимира Путина.ТАСС04:31
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