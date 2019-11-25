Политика

RT на русскомRT на русскомПесков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
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с чего всё началось

Песков сообщил, что Путин дружил с Вербицкой и найдет возможность попрощаться с ней

Ранее Песков рассказал журналистам о том, что смерть президента СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой для главы государства Владимира Путина.
ТАСС04:31

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Путин найдёт возможность попрощаться с Вербицкой, заявил Песков

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«Смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина» - Песков

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Путин выразил глубокие соболезнования родным Людмилы Вербицкой

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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском04:42

Кремль назвал смерть президента СПбГУ Вербицкой утратой лично для Путина

РБК04:40

Песков сообщил, что Путин дружил с Вербицкой и найдет возможность попрощаться с ней

ТАСС04:31

Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

Телеканал Санкт-Петербург04:50
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Спорт

ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
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Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
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Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
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Роскосмос подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13»

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«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 09:06
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МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
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Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Космос

NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
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Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:01
Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Происшествия

В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

РИА Новости 05:38
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Выявлено, какая группа крови наиболее подвержена раку

Наиболее уязвимыми перед раком стали люди с первой группой крови.
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Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России

Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Obzor.io 05:06
Армия и оружие

Военная разведка Украины «обнаружила» в Донбассе российский спецназ, испытывающий новые вооружения

В Донецкую и Луганскую области «прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца», сказано в сообщении министерства.
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Происшествия

ЕСПЧ заступился за свободу флешмобов

В переписке с ЕСПЧ власти РФ отметили, что претензии к участникам флешмоба заключались в отсутствии уведомления об акции.
Независимая газета вчера в 13:41
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК 08:12
Политика

На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии

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Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
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Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

Lenta.ru 09:59
Происшествия

В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Известия вчера в 05:26
Происшествия

30 школьников в Нижегородской области отравились газом

Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Российская газета 05:26
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Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
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На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Происшествия

Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве

В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Интерфакс 10:15
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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы

В Пскове сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога детской областной клинической больницы напал неизвестный с ножом.
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В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ 08:59
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Людмила Алексеевна Вербицкая
Лингвист
Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
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