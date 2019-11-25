Политика

RT на русскомRT на русскомПесков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
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Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
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