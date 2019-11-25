Политика
RT на русскомПесков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
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Политика
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии.
Общество
Росконтроль проверил краковскую колбасу
Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Армия и оружие
Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году
"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на врача псковской детской больницы
В Пскове совершено нападение на врача-гематолога Псковской детской областной больницы.
Происшествия
В шахте Коми после задымления найден один из трех пропавших горняков
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Общество
Воду в реке Дон выдуло в Ростове
Ранее ветром выдуло воду в Таганрогском водохранилище.
Происшествия
Гособвинение просит приговорить Андрея Куликова к 5 годам колонии
"Прошу суд признать Куликова виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать соответствующие должности в течение 3 лет", – сказала прокурор.
Транспорт
«Автодор» открывает последний участок трассы «Москва — Петербург»
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин лично откроет платную трассу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Футбол
«Ждем на поле». «Зенит» показал, как набирает форму Малком
Twitter команды из Санкт-Петербурга выложил небольшое видео о том, как игрок тренируется, чтобы набрать форму.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Политика
Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Общество
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в тяжелом состоянии
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Общество
Синоптики рассказали о понижении атмосферного давления в Москве
Атмосферное давление в Москве начнет падать во второй половине недели из-за надвигающейся серии циклонов.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.