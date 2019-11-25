Политика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургПесков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

Кончина Людмилы Вербицкой стала большой личной утратой для Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Песков рассказал о большой личной утрате для Путина

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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

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Лингвист
Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
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