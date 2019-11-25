Политика

RT на русскомRT на русскомПесков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
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В Кремле заявили, что смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

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Кремль назвал смерть президента СПбГУ Вербицкой утратой лично для Путина

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Песков сообщил, что Путин дружил с Вербицкой и найдет возможность попрощаться с ней

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Песков рассказал о большой личной утрате для Путина

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
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"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
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Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
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В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

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Назван размер ущерба по делу замглавы Росалкогольрегулирования

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Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом.
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Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении ЕС

Ранее в октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой.
Известия 09:21
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Жириновский предложил расширить границы самообороны

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Газета.Ru 00:23
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После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность

В Псковской детской областной больнице будет организована служебная проверка после нападения на одного из врачей.
REGNUM 08:56
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
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Умер заслуженный актер России Виктор Семенов

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Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену

На юго-востоке Москвы мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
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Ребенок провалился сквозь стеклянный пол в московской школе

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В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
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Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

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Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
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«Роскосмос» подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13» к МКС

Запуск космического грузовика "Прогресс МС-13" к МКС перенесен на 6 декабря, изменение графика связано с неисправным бортовым кабелем, сообщили в понедельник в Роскосмосе.
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В Таиланде умер турист из России

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Министерство иностранных дел Швеции поменяет официальное название Белоруссии в документах: теперь страну будут называть не Vitryssland («Белая Россия»), a Belarus, как этого хотят белорусские власти и активисты.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мень на посту главы «Российского экологического оператора» стал преемником Дениса Буцаева, который ушёл в отставку 25 ноября 2019 г.
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Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

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В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
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В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика

В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Известия вчера в 05:26
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Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
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Людмила Алексеевна Вербицкая
Лингвист
Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
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