Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. По его словам, это мнение в том числе и Кремля.

Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

Политика На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. 51

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 132

Общество ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 10

Политика Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями» Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 2

Происшествия В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка. 8

Общество Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. 1K

Политика Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 959

Политика В Германии хотят продлить ограничения на поездки за рубеж Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Spiegel, таким образом канцлер и министры поддержали совместный проект МИД и МВД, согласно которому предупреждение о поездках в третьи страны будет продлено до конца августа. 7

Политика Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. 1

Футбол Санчо решил покинуть «Боруссию» нынешним летом 20-летний футболист в текущем сезоне провел 40 матчей за «Боруссию» и забил 20 мячей при 20 голевых передачах.

Происшествия Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360. 56

Шоу-бизнес Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери 9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.

Экономика Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк. 244

Политика Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.

Общество В Иране коронавирусом заразились более 15 тысяч человек Число подтвержденных случаев коронавируса в Иране за последние сутки превысило 15 тыс, погибли более 400 человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление минздрава страны. 4

Гаджеты Окончательные спецификации PCI Express 6.0 будут готовы в следующем году Как отмечает японский ресурс MyNavi, ведётся активная работа по утверждению окончательных спецификаций стандарта PCI Express 6.0.

Политика Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении» Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона». 3K

Наука Нашли предшественника Великой китайской стены Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены. 18