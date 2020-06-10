Политика

РБКРБКПесков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. По его словам, это мнение в том числе и Кремля.
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с чего всё началось

Кукловодство к действию. Николай Патрушев – о методах «цветных революций»

Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.
Аргументы и Факты00:00

Подробнее о событии

Песков: примеров попыток дестабилизации обстановки в России много

Аргументы и Факты07:24

Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

РБК05:35

Патрушев заявил о попытках Запада «раскачать» ситуацию в России

Газета.Ru07:14

Кремль согласен с мнением Патрушева о планах Запада расколоть общество

Коммерсантъ06:04

Кремль полагает, что Запад может активизировать попытки расколоть российское общество

ТАСС05:54

Песков оценил слова Патрушева о деструктивной деятельности США

RT на русском07:03

Песков оценил слова Патрушева о попытках расколоть общество в России

РИА Новости05:48
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Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
51
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Фигурное катание

Медведева поддержала американского фигуриста в конфликте с Ягудиным

РИА Новости 09:06
9
Общество

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
10
Политика

Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
Коммерсантъ 09:51
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
8
Происшествия

В баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Известия 09:53
3
Общество

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
1K
Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

Uznayvse.ru 05:16
345
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
959
Происшествия

Суд прекратил производство по УДО Глущенко за убийство Старовойтовой

Известия 10:20
6
Общество

В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты

В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
Общественное телевидение России 06:02
12
Политика

В Германии хотят продлить ограничения на поездки за рубеж

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Spiegel, таким образом канцлер и министры поддержали совместный проект МИД и МВД, согласно которому предупреждение о поездках в третьи страны будет продлено до конца августа.
News.ru вчера в 16:54
7
Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
7
Гаджеты

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

Astera 10:03
3
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
286
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
Известия 10:09
1
Футбол

Санчо решил покинуть «Боруссию» нынешним летом

20-летний футболист в текущем сезоне провел 40 матчей за «Боруссию» и забил 20 мячей при 20 голевых передачах.
Спорт-Экспресс 04:29
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
56
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери

9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.
Летидор 07:30
Политика

Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов

Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
REGNUM 08:37
71
Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
244
Политика

Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля

Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
Общество

В Иране коронавирусом заразились более 15 тысяч человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Иране за последние сутки превысило 15 тыс, погибли более 400 человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление минздрава страны.
Газета.Ru 10:01
4
Гаджеты

Окончательные спецификации PCI Express 6.0 будут готовы в следующем году

Как отмечает японский ресурс MyNavi, ведётся активная работа по утверждению окончательных спецификаций стандарта PCI Express 6.0.
3DNews 07:19
Политика

Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»

Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК вчера в 15:41
3K
Наука

Нашли предшественника Великой китайской стены

Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
МедиаПоток вчера в 07:10
18
Общество

МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град.
RT на русском 09:35
79
Кино

Тимур Бекмамбетов заключил контракт с Universal на пять фильмов

РБК 10:11
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