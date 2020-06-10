Политика

РБКРБКПесков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. По его словам, это мнение в том числе и Кремля.
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с чего всё началось

Кукловодство к действию. Николай Патрушев – о методах «цветных революций»

Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.
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Песков: примеров попыток дестабилизации обстановки в России много

Аргументы и Факты07:24

Попытка спора с Николаем Патрушевым: кто раскалывает Россию

Московский Комсомолец07:28

Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Интерфакс01:12

Кремль полагает, что Запад может активизировать попытки расколоть российское общество

ТАСС05:54

Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

РБК05:35

Песков оценил слова Патрушева о попытках расколоть общество в России

РИА Новости05:48

Кремль согласен с мнением Патрушева о планах Запада расколоть общество

Коммерсантъ06:04
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Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

Piter.tv 07:12
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Общество

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
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Наука

Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру

ТАСС Наука 04:49
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
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Общество

Собянин: Эпидемия пошла на убыль

Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
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Общество

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Общество

Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
Lenta.ru 06:14
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Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Общество

Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей», — заявил он.
Известия 05:38
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Происшествия

Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске

РИА Новости 07:26
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Общество

Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о ситуации в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал не искажать и не скрывать информацию о ситуации на месте разлива топлива в Норильске, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:42
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Игры

Состоялся анонс мультиплеерного хоррора Nemesis: Distress

Srnsk 08:24
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест

Право.ру вчера в 14:52
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Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
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Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru вчера в 04:50
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Футбол

Димитров расторг контракт с «Уралом» и завершил карьеру

Полузащитник Николай Димитров покинул «Урал». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Матч ТВ 07:07
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
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Авто

АвтоВАЗ отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

Автоновости дня 08:16
Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Авто

«Автотор» приостановит сборку автомобилей BMW

Автоновости дня 08 июня в 14:07
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Армия и оружие

Истребитель МиГ-35 оснастят перспективными видами оружия

Как заявил РИА Новости летчик-испытатель корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов, существуют перспективные виды вооружений, но, например, разработчики оружия пока не готовы начать практические испытания.
Российская газета вчера в 23:36
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Кино

Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»

Ореанда-Новости 08:07
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В Killing Floor 2 стартовали бесплатные выходные

CyberSport.ru вчера в 14:45
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