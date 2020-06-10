Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. По его словам, это мнение в том числе и Кремля.

Общество В Симферополе ФСБ предотвратила теракт В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу. 760

Общество Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них. 67

Происшествия На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.

Общество Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве «Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей», — заявил он. 611

Общество Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о ситуации в Норильске Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал не искажать и не скрывать информацию о ситуации на месте разлива топлива в Норильске, пишет ТАСС.

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 498

Политика Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. 10

Футбол Димитров расторг контракт с «Уралом» и завершил карьеру Полузащитник Николай Димитров покинул «Урал». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,2K

Политика Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 929