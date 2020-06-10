Политика
РБКПесков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию. По его словам, это мнение в том числе и Кремля.
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Это, безусловно, в том числе и мнение Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров. Я не вижу необходимости их перечислять. Речь идет в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно и видно невооруженным глазом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:04
с чего всё началось
Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.Аргументы и Факты00:00
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3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
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ТАСС 05:52
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
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REGNUM 06:17
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США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
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ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео
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Происшествия
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ТАСС 04:00
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News.ru вчера в 21:06
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ИА Красная Весна 06:41
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