Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.

с чего всё началось

Это, безусловно, в том числе и мнение Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров. Я не вижу необходимости их перечислять. Речь идет в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно и видно невооруженным глазом.

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