В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.

с чего всё началось

Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.

В конце июня Лукашенко встречался с российским коллегой. Но, как отметили в Кремле, у Владимира Путина со здоровьем все хорошо. Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

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