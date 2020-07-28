Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

В конце июня Лукашенко встречался с российским коллегой. Но, как отметили в Кремле, у Владимира Путина со здоровьем все хорошо. Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
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Дмитрий Песков
Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 11:45
с чего всё началось

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.
ТАСС11:39

Подробнее о событии

Песков прокомментировал информацию о коронавирусе у Лукашенко

RT на русском11:25

Песков после сообщения о коронавирусе у Лукашенко: у Путина все нормально

Коммерсантъ11:45

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

ТАСС11:39

В Кремле на фоне заявления Лукашенко заверили, что Путин здоров

Интерфакс11:29

Песков ответил на вопрос о здоровье Путина после слов Лукашенко о COVID

РБК12:42

Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»

Комсомольская правда11:24

Кремль сообщил о здоровье Путина после новостей о коронавирусе у Лукашенко

Lenta.ru11:19
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
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Экономика

В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни24 05:25
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Политика

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны.
Газета.Ru 17:51
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Здоровье

Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню

Вечерняя Москва 04:15
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Здоровье

На Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С — минздрав

Киев, 28 июля 2020, 11:51 — REGNUM Около 1,3 млн жителей Украины инфицированы гепатитом С, но лишь 6,5% из них знают о своей болезни.
REGNUM 04:51
Общество

В Сахалинской области выявили 69 новых заболевших коронавирусом

Итого на 28 июля в Сахалинской области 2421 случай заболевания, 1269 человек выписано с выздоровлением, 1152 проходят лечение.
АСТВ 06:46
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Политика

МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru 16:40
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Космос

Ученые предложили как найти кротовую нору

Ученые в своем теоретическом подходе представили черную дыру, чья масса в пять раз больше массы Солнца, и которая вращается вокруг кротовой норы, на расстоянии в 1,6 миллиардах световых лет от Земли.
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Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара

Pravda.Ru 10:06
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Гаджеты

Reuters: Samsung может начать производить процессоры Intel

Акции Samsung подорожали на 5,8% на фоне слухов о том, что компания начнет производить процессоры для Intel, сообщает 28 июля агентство Reuters.
ИА Красная Весна 16:21
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Происшествия

Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда

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Культура

HBO Max назвала сериал «Друзья» самым популярным среди подписчиков

Сериал «Друзья» признан самым популярным сериалом HBO Max с момента запуска стримингового сервиса в мае 2020 года.
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Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
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Происшествия

Две женщины избили сенатора и сдались полиции

В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
Lenta.ru 17:30
Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
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Общество

Для обработки данных по коронавирусу в США задействуют суперкомпьютер

Суперкомпьютер будет задействован в Соединенных Штатах для анализа поступающих данных о коронавирусной инфекции.
Свободная Пресса 19:05
Здоровье

Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
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Футбол

Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»

Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс 17:00
Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
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В Саратовской области православные отмечают 1032-летие крещения Руси

КП - Саратов 02:16
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Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 14:20
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Армия и оружие

Уровень боевой подготовки ВС РФ вырос в период пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции никак не сказалась на уровне боевой подготовки военнослужащих российской армии.
ТК Звезда 19:14
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