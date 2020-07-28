Коронавирус
Газета.RuПесков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
В конце июня Лукашенко встречался с российским коллегой. Но, как отметили в Кремле, у Владимира Путина со здоровьем все хорошо. Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
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Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 11:45
с чего всё началось
В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.ТАСС11:39
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
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В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Итого на 28 июля в Сахалинской области 2421 случай заболевания, 1269 человек выписано с выздоровлением, 1152 проходят лечение.
АСТВ 06:46
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МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»
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Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Reuters: Samsung может начать производить процессоры Intel
Акции Samsung подорожали на 5,8% на фоне слухов о том, что компания начнет производить процессоры для Intel, сообщает 28 июля агентство Reuters.
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Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
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Сериал «Друзья» признан самым популярным сериалом HBO Max с момента запуска стримингового сервиса в мае 2020 года.
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Для обработки данных по коронавирусу в США задействуют суперкомпьютер
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Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
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«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
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