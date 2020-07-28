Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, белорусский лидер отметил, что перенёс заболевание бессимптомно.
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Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:21

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РИА Новости10:42

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

RT на русском12:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Ашберн
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Общество

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Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
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Общество

Юрист сообщил о проверке после проезда танков по полю под Волгоградом

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Общество

Роспотребнадзор занялся проверкой морской воды в Крыму на коронавирус

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что вода на пляжах и в бассейнах Крыма проходит проверку на наличие возбудителя COVID-19.
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Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
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Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
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Путешествия

В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

Lenta.ru вчера в 07:56
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Общество

Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса

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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
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Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
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Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
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Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe 03:40
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Здоровье

В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний

Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:03
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СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Петербурге.
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

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Игры

Cuphead выйдет на PlayStation 4

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Twitter удалил твит Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство

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Воронежцев просят помочь с расширением новой инфекционной больницы

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Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
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Футбол

Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных

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Кино

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Экономист Петров спрогнозировал повышение цен на нефть

Кандидат экономических наук, член общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров во время онлайн-эфира в Медиацентре «Патриот» спрогнозировал рост цен на нефть к концу года.
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