Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, белорусский лидер отметил, что перенёс заболевание бессимптомно.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,2K

Общество Роспотребнадзор занялся проверкой морской воды в Крыму на коронавирус Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что вода на пляжах и в бассейнах Крыма проходит проверку на наличие возбудителя COVID-19. 46

Транспорт В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 279

Происшествия СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. 34

Здоровье Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина. 274

Здоровье В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Политика Twitter удалил твит Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство Соцсеть Twitter удалила запись на странице президента США Дональда Трампа, в которой он поделился сообщением о том, что от коронавируса есть лекарство, сообщает телеканал NBC News.

Здоровье Воронежцев просят помочь с расширением новой инфекционной больницы Воронежцев попросили помочь решить судьбу расширения недавно построенного медцентра на улице Ростовской, где сейчас лечат коронавирусных больных. 6

Культура Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.

Общество МТС получил первую лицензию на 5G в России МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. 899

Футбол Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.