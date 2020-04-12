Коронавирус

ТАССТАССПесков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения

Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.
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Дмитрий Песков
Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности. Но невозможность этого прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность его графика.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНациональная служба новостей 07:50

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