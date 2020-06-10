Политика

ТАССТАССПесков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Газета.Ru12:34

В Кремле назвали причину неприглашения Зеленского на парад Победы

RT на русском06:03

В Кремле объяснили отказ приглашать Зеленского на парад Победы

РБК05:41

«Де-факто Украина не в СНГ». Кремль не приглашал Зеленского на Парад Победы

Life.ru05:51

Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника

Московский Комсомолец05:48

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС05:57

В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы

РИА Новости05:54
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM 07:30
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Общество

ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Наука

Учёные обосновали постоянное ношение масок для профилактики Covid-19

Учёные обосновали постоянное ношение масок для профилактики Covid-19 тем, что это позволит предотвратить еще одну волну коронавируса.
Газета DAILY 14:43
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Авто

Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса

Сегодня Ford Motor Company и Volkswagen AG подписали пакет соглашений, расширяющих их глобальный альянс и позволяющих углубить совместные проекты, которые в общих чертах были намечены в июле прошлого года.
Драйв 11:26
Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
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Транспорт

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс.
Ведомости 14:28
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Общество

Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
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Происшествия

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК 11:20
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

RZN.info 14:04
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Финансы

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
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Киберспорт

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru вчера в 09:41
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Общество

Российские плавающие и летающие беспилотники свяжут в единую сеть

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" ведёт работу по созданию единой сети, в которую можно будет включить существующие российские подводные, надводные и воздушные беспилотные аппараты, что должно помочь в проведении научных исследований.
Популярная механика 11:55
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Здоровье

Врач объяснил коронавирусные качели в Самарской области

Сегодня на территории Самарской области было зарегистрировано 113 случаев заражениния коронавирусной инфекцией, что почти в 2,5 раза превышает вчерашний показатель.
ГТРК Самара 12:50
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Политика

Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»

Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
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Шоу-бизнес

Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова

Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor 03:00
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Здоровье

Калужская область начала подготовку к переходу на плановую медпомощь

По состоянию на 10 июня в Калужской области зарегистрировано 4829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Kaluga24.tv 13:53
Футбол

Девять игроков покинули «Спартак»

Москва, 9 июня 2020, 21:31 — REGNUM В составе команды «Спартак-2», выступающей в ФНЛ, произошли изменения — клуб покинули девять футболистов.
REGNUM вчера в 14:31
Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

РБК вчера в 11:05
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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Космос

Над Сибирью летает спутниковый «поезд» Маска. Как его отследить в космосе

«Поезд» из спутников Starlink еще летает над Омском, но спутники заметно разбегаются по своим орбитам.
Алтапресс вчера в 22:42
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

Российская газета 15:00
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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